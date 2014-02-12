人民币即期窄幅盘整后收贬

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
* 即期小幅收贬，全天窄幅盘整
* 贸易数据超预期的影响甚微
* 短期继续盘整可能性大
* 需要关注中间价和购汇需求情况
路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期周三略收贬，显示中国1月超预期的贸易数据影响甚微，汇市整体上仍维持近日在6.06元附近的窄幅盘整，外汇供需相对均衡。交易人士称短期内持续盘整可能性大，但需关注中间价和购汇需求情况。
交易人士称，因人民币中间价小幅贬值，尽管贸易数据强劲出炉一度引出市场结汇盘，但中资行购汇盘随后稳定住市场，且整体市场在春节后净结汇盘力量减弱很多，全天人民币最终以小幅贬值结尾，显示央行中间价的走向仍是市场最强的参考坐标。
一股份行交易主管认为，从历史数据来看，受季节因素影响2、3月份的一般贸易出现逆差可能性较大。这有可能意味着近期客盘购汇有所增长，净结汇减小并减轻人民币升值压力。
“短期内无论从历史经验、中间价、市况和贸易方面的供需来看，即期出现大幅波动的可能性都不大，不过也需要对中间价和企业购汇的变化情况加以关注。”股份行交易主管称。
上述交易主管并认为，美联储新任主席叶伦的政策方向与伯南克没有变化，退出QE事件对于新兴市场的影响正在减小，对人民币汇率的影响更加有限。
巴克莱研究报告指出，1月贸易顺差持续扩大，意味着人民币年内料继续小幅升值，因月度贸易顺差扩大自2012年11月以来的第二高位，意味着人民币有进一步升值的压力，且CNH年内已经升值0.27%。
巴克莱报告并预计人民币汇率2014年将温和升值，到年底升值至5.95元。
不过联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为(学+攵)认为，美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后。在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。
中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元，均明显优于市场预期，与当月人民币所面临的升值压力相符。
全球汇市，经济成长相关的澳元和新西兰元触及一个月高位，因中国贸易数据缓解对该国经济成长的担忧，支撑较高风险的资产需求。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币
的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日
升贬
即期成交价格 6.0624 6.0606 -0.03%
中间价 6.1078 6.1069 -0.01%
成交额 193亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 32 6.0603 6.0635
2014年来即期升贬值幅度 -0.14%
1年期美元/人民币掉期升水 235
离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日
1年期NDF 6.1083/17
6.111
CNH即期 6.0365/95
6.0347
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。