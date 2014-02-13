人民币连贬第三天收创年内新低

* 即期连续第三天收贬

* 盘中低点和收盘价均创年内新低

* 大行购汇形成的阻力位随中间价下移

* 短期内连续贬值幅度可能有限

路透北京2月13日 - 人民币兑美元即期周四连续第三天走贬，并续创出年内新低。交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得整体窄幅振荡区间向下平移。

部分银行反映客盘需求相对均衡，但更多银行称购汇盘已经逐步消化，客盘净结汇压力再次加大。在岸和离岸价格差距较大带来套利的结汇盘也是其原因之一。

一中资大行交易员表示，客盘净结汇还是较重，但市场上还是有购汇对美元构成支撑，大体上是跟住中间价走势的。不过他认为短期内人民币贬值幅度不会太明显，估计最多到6.07附近。

一股份行交易员表示，今天疑似的干预力度没有此前那么强，而净结汇力量反而变强了。尾盘时很多美元多头看大行购汇力度不大，短时间内涌出来抛售，导致人民币贬幅缩窄。

他并认为，虽然净结汇力量加大，即期短期内走势很可能还是跟中间价保持一致，同时也要看大行购汇力度。短期内持稳的可能性偏大。

全球汇市方面，澳元周四急剧挫低，因澳大利亚就业报告意外疲弱，重燃澳大利亚央行降息的可能性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0636 6.0624

-0.02%

中间价 6.1100 6.1078

-0.04%

成交额 209亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.76% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 29 6.0633 6.0662

2014年来即期升贬值幅度 -0.16%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.1110/40 6.108

CNH即期 6.0410/22 6.036

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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