人民币连贬第三天收创年内新低

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 即期连续第三天收贬
* 盘中低点和收盘价均创年内新低
* 大行购汇形成的阻力位随中间价下移
* 短期内连续贬值幅度可能有限
路透北京2月13日 - 人民币兑美元即期周四连续第三天走贬，并续创出年内新低。交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得整体窄幅振荡区间向下平移。
部分银行反映客盘需求相对均衡，但更多银行称购汇盘已经逐步消化，客盘净结汇压力再次加大。在岸和离岸价格差距较大带来套利的结汇盘也是其原因之一。
一中资大行交易员表示，客盘净结汇还是较重，但市场上还是有购汇对美元构成支撑，大体上是跟住中间价走势的。不过他认为短期内人民币贬值幅度不会太明显，估计最多到6.07附近。
一股份行交易员表示，今天疑似的干预力度没有此前那么强，而净结汇力量反而变强了。尾盘时很多美元多头看大行购汇力度不大，短时间内涌出来抛售，导致人民币贬幅缩窄。
他并认为，虽然净结汇力量加大，即期短期内走势很可能还是跟中间价保持一致，同时也要看大行购汇力度。短期内持稳的可能性偏大。
全球汇市方面，澳元周四急剧挫低，因澳大利亚就业报告意外疲弱，重燃澳大利亚央行降息的可能性。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0636 6.0624
-0.02%
中间价 6.1100 6.1078
-0.04%
成交额 209亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.76% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 29 6.0633 6.0662
2014年来即期升贬值幅度 -0.16%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日
1年期NDF 6.1110/40 6.108
CNH即期 6.0410/22 6.036
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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