人民币即期大幅收贬 最新贸易数据不佳及中间价挫跌拖累

* 人民币即期收盘大贬，因中间价创年内新低

* 贸易数据不佳亦施压

* 市场情绪紧张令早盘人民币超跌

* 弱净结汇格局遂促人民币跌幅缩窄

路透北京3月10日 - 继上周五大幅下跌之后，人民币兑美元即期周一继续大幅挫跌，且开盘初段一度最大跌幅达334点子，低见6.1594元，创近一周来低点，主受周末公布的贸易数据不佳以及中间价大幅下跌拖累，但之后渐脱离低点。

周一中间价大幅下跌111个点子，触及年内新低，亦为2012年7月28日以来的单日最大跌幅，强化了人民币贬值预期，引发早盘美元多头的疯狂出击，但疑似监管层干预并未出手，市场略微净结汇格局随后促市场跌幅收窄。

春节之后，人民币汇率尽显大开大阖的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。

“今天fixing跌得这么猛，就是给大家一点暗示，不要做空美元兑人民币了，...至少大家都比较谨慎，特别是隔夜美元空头，心里有些怕。”上海一股份制行交易员称。

可以看出，市场基础很薄，一旦有风吹草动都引发市场的激烈反应，市场交易人士的心理都很紧张，都在揣摩央行的心思，但市场弱净结汇格局还未逆转。

上述交易员称，引发人民币中间价大跌的是最新出炉的不佳的2月贸易数据，尤其是2月出口同比骤降近两成，当月贸易逆差高达229.8亿美元，与市场预期落差很大。

不过他也认为，2月贸易数据主要是受到春节因素的影响，外贸形势究竟怎样还要再观察几个月，且从历史数据看，2月出现贸易逆差的几率非常高，并不代表贸易突然的转向。但汇市大起大落对于交易人士而言确实是严峻挑战。

（中国月度进出口增速及贸易差额图表，请点选 r.reuters.com/zex47v ）

中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。

全球汇市，澳元和加元兑美元周一下跌深达0.5个百分点，因中国出口大幅下降，突显出这个全球经济增长引擎之一面临更多的疲弱风险。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离

岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1385 6.1260

-0.20%

中间价 6.1312 6.1201

-0.18%

成交额 130亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.46% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 222 6.1372 6.1594

2014年来即期升贬值幅度 -1.38%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:31 今日 上日

1年期NDF 6.1745/70 6.1475

CNH即期 6.1303/09 6.1095

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 丁琦/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

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