人民币即期大幅收贬 最新贸易数据不佳及中间价挫跌拖累

沪综指再收创逾两个月新低 利空因素汇集令短期风险集中释放
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
* 人民币即期收盘大贬，因中间价创年内新低
* 贸易数据不佳亦施压
* 市场情绪紧张令早盘人民币超跌
* 弱净结汇格局遂促人民币跌幅缩窄
路透北京3月10日 - 继上周五大幅下跌之后，人民币兑美元即期周一继续大幅挫跌，且开盘初段一度最大跌幅达334点子，低见6.1594元，创近一周来低点，主受周末公布的贸易数据不佳以及中间价大幅下跌拖累，但之后渐脱离低点。
周一中间价大幅下跌111个点子，触及年内新低，亦为2012年7月28日以来的单日最大跌幅，强化了人民币贬值预期，引发早盘美元多头的疯狂出击，但疑似监管层干预并未出手，市场略微净结汇格局随后促市场跌幅收窄。
春节之后，人民币汇率尽显大开大阖的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。
“今天fixing跌得这么猛，就是给大家一点暗示，不要做空美元兑人民币了，...至少大家都比较谨慎，特别是隔夜美元空头，心里有些怕。”上海一股份制行交易员称。
可以看出，市场基础很薄，一旦有风吹草动都引发市场的激烈反应，市场交易人士的心理都很紧张，都在揣摩央行的心思，但市场弱净结汇格局还未逆转。
上述交易员称，引发人民币中间价大跌的是最新出炉的不佳的2月贸易数据，尤其是2月出口同比骤降近两成，当月贸易逆差高达229.8亿美元，与市场预期落差很大。
不过他也认为，2月贸易数据主要是受到春节因素的影响，外贸形势究竟怎样还要再观察几个月，且从历史数据看，2月出现贸易逆差的几率非常高，并不代表贸易突然的转向。但汇市大起大落对于交易人士而言确实是严峻挑战。
（中国月度进出口增速及贸易差额图表，请点选 r.reuters.com/zex47v ）
中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。
全球汇市，澳元和加元兑美元周一下跌深达0.5个百分点，因中国出口大幅下降，突显出这个全球经济增长引擎之一面临更多的疲弱风险。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离
岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1385 6.1260
-0.20%
中间价 6.1312 6.1201
-0.18%
成交额 130亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.46% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 222 6.1372 6.1594
2014年来即期升贬值幅度 -1.38%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17:31 今日 上日
1年期NDF 6.1745/70 6.1475
CNH即期 6.1303/09 6.1095
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 丁琦/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。