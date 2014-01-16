人民币即期收贬并创今年新低

* 人民币即期收贬于年初以来最低水平

* 中间价连续第二日走弱至一周低点

* 市场交易仍显谨慎

* 6.04将成为春节前强大阻力位

路透北京1月16日 - 人民币兑美元即期周四收贬至年初以来最低水平。因美国物价和地区制造业数据强劲继续支撑国际美元指数，顺势推动人民币中间价续走弱，而最近两天中间价的走弱幅度已基本抹平了自上周五以来的升幅，人民币汇价亦跟风下跌。

交易员称，全天约一半跌幅出现在尾盘，因有一家中资大行持续购汇而推高美元价格。

他们并反映，今日市场成交还算活跃，但仍显谨慎，总体判断是跟随中间价而动，部分结汇盘隐而不动。根据最近几天中间价的表现，春节前人民币汇价料难以有明显升幅，6.04元将成为强大的阻力位。

“跟着中间价上了，大家已经看到了央行的威力，跟着中间价走就对了。...市场有一些结汇的flow，但总有人买。”一外资行交易员称。

交易员并指出，中资行在市场中若隐若现，人民币汇价只有跟随中间价而动，春节之前，如果没有很重大的事件影响，6.04元将成为监管层短期可容忍的最高汇价。

中国人民银行公布的数据显示，2013年12月全部金融机构新增外汇占款2,729亿元人民币，低于上月的3,979亿元，且为连续第二个月回落。

继上日大跌后，中国境内美元兑人民币掉期跨年期限周四续跌，但跌幅有所收敛。交易员反映，昨天市场判断人民币流动性偏松令美元升水挫低，今日延续此跌势。

全球汇市，美元周四在亚洲早盘持坚，回升到了上周疲软非农就业数据出炉前的水准，因市场恢复对美国经济复苏的信心。澳元下滑至三年半低点，此前公布的国内就业数据十分黯淡。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0557 6.0460

-0.16%

中间价 6.1065 6.1005

-0.10%

成交额 226亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 62 6.0503 6.0565

2014年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDF 6.0995/38 6.103

CNH即期 6.0225/48 6.0212

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)

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