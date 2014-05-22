人民币即期窄幅震荡后微幅收贬

路透北京5月22日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四窄幅震荡后收贬，与中间价连续

第二天走跌势头相符。交易员指出，客盘结购汇相当均衡，市场力量也很平稳，全天波动区

间不超过40个点子，成交亦相当谨慎，总体呈现双向波动，仍无明确市场方向。

中间价连续第二天走跌，并创下2013年9月6日以来的八个半月新低，引导市场一度趋弱

；而新出炉的汇丰PMI数据中新出口订单指数创三年半新高，显示西方经济复苏走升的信号

，则对人民币做多情绪略有提振。

“整体方向都没有出来，感觉汇丰PMI初值显示的欧美经济复苏不错，估计会很好带动

出口，现在人民币也在一个非常低的位置，有利于出口。”一外资行交易员称。

一国有大行交易员也指出，最近真实客盘需求比较均衡，大的客盘flow和油盘最近都比

较少，市场方向很难有突破，目前的状况也显示市场分歧比较大，有看升的也有看贬的，相

应的市场主体交投意愿也都减弱了。

交易员并称，最近市场呈现自发性的走势，没有大行的干预，最近客盘方向非常不明朗

，没有单方向的大量客盘出现。

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值

大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关

。其中，中国5月制造业新出口订单指数初值升至52.7，创三年半最高位。

最近人民币汇市呈现自发性的市场主导型走势，并形成相对均衡的人民币汇率，但看似

平静的背后仍波涛汹涌。市场担心一旦短期均衡被打破，中国央行是再次祭出干预工具、还

是顺势推进汇改，抑或有第三条路可走，皆成为下半年人民币汇市的最大看点。

全球汇市方面， 中国周四公布的强劲数据主导了汇市走势，激励澳元反弹，并抹去部

分日圆兑美元本周录得的涨势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价<CNY=

PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2350 6.2337 -0.02%

中间价CNY=PBOC 6.1658 6.1645 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 135亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.14% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 37 6.2323 6.2360

2014年来即期升贬值幅度 -2.90%

1年期美元/人民币掉期升水 660

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:50

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2373/16 6.237

CNH即期CNH= 6.2333/39 6.2329

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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