人民币小幅收跌 下周料横盘整理

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月23日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五小幅贬值，本周累计下跌31个点
子。中间价连续第三天小幅走贬并刷新八个半月新低后，即期窄幅波动中枢以相仿幅度平移
。市况较为清淡，价格波动偏弱。
一股份行交易员称，除开盘有车企购汇把价格稍微拉贬一些，此后的市场几乎没什么波
动，供求很均衡，“估计5月剩下几天都这样了吧，上也上不去，下也下不来。”
中国海关统计局副巡视员黄国华周五称，扣除基数因素，中国外贸进出口目前仍然运行
在基本合理区间，未来将逐渐恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段，而且先导指
数也预示着5月外贸出口形势将继续好转。
全球汇市方面，欧元周五全面下滑，兑美元在接近三个月低位水准交投，投资者预期若
德国IFO企业景气判断指数疲弱，将会增加欧洲央行下个月放宽政策的压力，因此卖出欧元
。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.2365 6.2350 -0.02%
中间价CNY=PBOC 6.1681 6.1658 -0.04%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 101亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.15% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 42 6.2350 6.2392
2014年来即期升贬值幅度 -2.93%
1年期美元/人民币掉期升水<CN 665
Y1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2450/85 6.238
CNH即期CNH= 6.2363/69 6.2316
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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