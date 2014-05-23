人民币小幅收跌 下周料横盘整理

路透北京5月23日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五小幅贬值，本周累计下跌31个点

子。中间价连续第三天小幅走贬并刷新八个半月新低后，即期窄幅波动中枢以相仿幅度平移

。市况较为清淡，价格波动偏弱。

一股份行交易员称，除开盘有车企购汇把价格稍微拉贬一些，此后的市场几乎没什么波

动，供求很均衡，“估计5月剩下几天都这样了吧，上也上不去，下也下不来。”

中国海关统计局副巡视员黄国华周五称，扣除基数因素，中国外贸进出口目前仍然运行

在基本合理区间，未来将逐渐恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段，而且先导指

数也预示着5月外贸出口形势将继续好转。

全球汇市方面，欧元周五全面下滑，兑美元在接近三个月低位水准交投，投资者预期若

德国IFO企业景气判断指数疲弱，将会增加欧洲央行下个月放宽政策的压力，因此卖出欧元

。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2365 6.2350 -0.02%

中间价CNY=PBOC 6.1681 6.1658 -0.04%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 101亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.15% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 42 6.2350 6.2392

2014年来即期升贬值幅度 -2.93%

1年期美元/人民币掉期升水<CN 665

Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2450/85 6.238

CNH即期CNH= 6.2363/69 6.2316

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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