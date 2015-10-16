人民币收跌至一周低点 下周经济数据料不佳贬值预期仍存

路透上海10月16日 - 人民币兑美元即期周五早盘一度下跌逾百点，尾盘略有回升，最终仍收跌至一周低点，中间价亦走低。交易员称，本周一系列数据数据凸显经中国济下行压力，人民币贬值压力难消，但大幅贬值可能性亦有限，区间双向波动走势料延续。

他们并指出，离岸亦出现明显下跌，两地价差略有扩大；下周一中国国家统计局将公布三季度经济增长数据，机构普遍预测三季度GDP增幅破七是大概率事件，这或加大人民币下行压力。

“感觉近期人民币波动率加大了，这几天调整是对前面过快上涨的一个修正，还是会在区间内双向波动吧，大的升贬都不太可能。”一中资行交易员表示。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运将在下周一介绍2015年前三季度国民经济运行情况。

路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低。

全球汇市方面，本周全球经济数据黯淡无光，中国进口和通胀率数据令人失望，进一步加深对中国经济放缓的担忧。中国及全球经济放缓问题已经影响到美联储加息的考量，令市场降低了对美联储升息的预期，打压美元走低。

中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3511。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3529 6.346 -0.11%

中间价 6.3436 6.3402 -0.05%

成交额 168.73亿美元 211亿美元

日内波动幅度(pips) 133 日高6.3466 日低6.3599

今年以来升贬幅度 -2.34%

2005年汇改以来升贬幅度 30.28%

1年期美元/人民币掉期 +1,145

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3633 6.3489

一年期NDF 6.508 6.499