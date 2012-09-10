人民币略收涨 美联储宽松预期升温

* 人民币小幅走升

* 美国就业数据不佳令QE3预期再升温

* 8月中国贸易数据弱於预期,但影响有限

* 短期客盘料保持相对平稳

路透北京9月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一微幅收升.美国就业数据不佳令QE3(第三轮量化宽松)预期再度升温,人民币随非美货币表现走强;而最新出炉的中国8月贸易数据虽弱於预期,但影响有限,客盘表现相对平稳,最终引导市场窄幅波动.

北京某国有大行交易员称,中国贸易数字整体趋弱的格局没有出现较大变化,并没有对早盘现汇走势产生明显影响;当前人民币汇率主要还是看大环境,基本上是跟随非美货币的走势.

北京另一位交易员称,一般而言,宏观数据对即期汇市会造成短期的扰动,而当天的走势还是由客盘来主导,而中国贸易数据没有突破弱势预期,这一预期已经在此前汇市行情中提前反应.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3376 6.3321 6.3429 6.3375 6.3412 6.3430

中国海关稍早公布,8月出口同比增长2.7%,略低於路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低於路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高於预估的顺差198亿美元.

华南某股份银行交易员亦认为,今天人民币中间价走势主要是受隔夜欧元涨势影响,而国内进出口数据虽然较弱,基本还是在市场预期之内,同比没有多大改善,对现汇交易影响有限.

该交易员认为,短期内市场主要是受政治因素主导,客盘预计会保持相对均衡的状态,十八大之前应不会有更多政策出台;预计人民币在6.33-6.34元的阻力位仍然有效,近期在6.33-6.36元区间都是正常的震荡范围.

"9月的月中和月底会出现一些购汇,八天国庆长假之前,企业也要买美元备付,这之前客盘应该比较平稳."他说.

东京汇市欧元兑美元周一下滑,但仍守在四个月高位附近,此前美国公布的就业数据表现疲弱,增强了外界对美联储本周将祭出更多刺激举措的预期.

中国央行货币政策二司副司长郭建伟称,进一步扩大人民币汇率波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什麽时候真正实施目前还不好判断.

以下为北京时间15:51,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4190/20 6.4235

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3410/40 6.3400

境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期升水仍在高位,为1,251点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4627元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/杨淑祯

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