人民币收盘微升 结汇依然偏多显示升值预期强

* 人民币即期收盘微升

* 客盘结汇较重，企业仍基本看多人民币

* 市场对汇改新政策的预期有所升温

路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期周二收盘微升，全天继续限于十几个点的波幅区间，成交量则有所攀升。交易员表示客盘结汇仍然较重，显示客盘对于人民币汇率走势的看法仍基本偏升值。

一大型银行交易员认为，三中全会之后金融监管层推进改革的力度很大，比如证监会重启IPO的决定，央行出台上海自贸区金融改革意见。这些频繁的动作，使得大家也预期外管局在汇改方面也出台一些有力度的政策，这也会对人民币升值形成利好。

“虽然人民币即期在6.09上方横盘有段时间，但升值预期仍是主流观点。大行购汇盘有出来，但总体客盘结汇量依然较多。”上述交易员称。

全球汇市方面，日圆兑美元周二跌至近六个月低位，兑欧元和英镑来到五年低位，因预期日本央行将采取更多刺激举措。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0924 6.0929

0.01%

中间价 6.1352 6.1329

-0.04%

成交额 181亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 15 6.0918 6.0933

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水 460

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.1528/71 6.1520

CNH即期 6.0850/73 6.0847

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 林高丽)

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