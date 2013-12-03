人民币收盘微升 结汇依然偏多显示升值预期强

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币即期收盘微升
* 客盘结汇较重，企业仍基本看多人民币
* 市场对汇改新政策的预期有所升温
路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期周二收盘微升，全天继续限于十几个点的波幅区间，成交量则有所攀升。交易员表示客盘结汇仍然较重，显示客盘对于人民币汇率走势的看法仍基本偏升值。
一大型银行交易员认为，三中全会之后金融监管层推进改革的力度很大，比如证监会重启IPO的决定，央行出台上海自贸区金融改革意见。这些频繁的动作，使得大家也预期外管局在汇改方面也出台一些有力度的政策，这也会对人民币升值形成利好。
“虽然人民币即期在6.09上方横盘有段时间，但升值预期仍是主流观点。大行购汇盘有出来，但总体客盘结汇量依然较多。”上述交易员称。
全球汇市方面，日圆兑美元周二跌至近六个月低位，兑欧元和英镑来到五年低位，因预期日本央行将采取更多刺激举措。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0924 6.0929
0.01%
中间价 6.1352 6.1329
-0.04%
成交额 181亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 15 6.0918 6.0933
2013年来即期升贬值幅度 2.26%
1年期美元/人民币掉期升水 460
离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日
1年期NDF 6.1528/71 6.1520
CNH即期 6.0850/73 6.0847
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 罗晟/李文科; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。