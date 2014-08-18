人民币汇率预期分歧依然存在 市场外汇管理方式有所转变--交行

路透北京8月18日 - 中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心最新研究报告指出，7月份新增外汇占款绝对规模不多，显示市场汇率预期分歧依然存在，经济主体外汇管理方式也有所转变。

报告称，出口状况较好、国内经济企稳、资本市场活跃度上升、经济主体结汇意愿上升、短期人民币升值预期回升，都是形成外汇占款扭转6月明显下降态势，并新增较多的原因。人民币即期汇率略有升值也与外汇占款环比多增相互印证。

综合货物和服务进出口状况来看，主要经常项目当月形成净顺差约2,300亿元人民币，货物贸易顺差较大是外汇占款回升的主要直接原因。

报告并称，在二季度后期，中国诸多经济指标呈现企稳迹象，对境外资本的吸引力有所增强，当前境内外无风险利差仍较大，发达经济体仍处于货币宽松的格局下，人民币短期套利空间持续存在。

结汇意愿方面，由于经济基本面和汇率预期的改变，使得经济主体结汇意愿上升。二季度以来新增外汇存款增加较多，月均288亿美元，但7月新增外汇存款仅150亿美元，境内当月新增外汇和部分外汇存款余额出现了集中结汇的现象，对外汇占款多增形成了一定贡献。

但远期汇率预期分歧存在。虽然7月份外汇占款增多扭转了6月明显下降的态势，但相对主要国际收支科目形成的外汇流入规模，新增绝对规模总体较低。形成这一现象的主要原因是中国经济仍存在一定下行压力，市场对人民币远期汇率预期分歧依然存在。

一方面，境内经济主体在收到外汇资金时会出现选择性结汇，以方便国际结算和规避汇率风险。另一方面，境内经济主体，特别是大型中资企业有配置海外资产和拓展国际业务的需求，也形成了较大规模的外汇消耗。

央行公布的数据显示，7月份央行口径新增外汇占款为减少2亿元人民币，金融机构新增外汇占款则增加了378亿元人民币。当月人民币兑美元即期汇率累计升值0.49%。

中国国家外汇管理局上周五并公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；远期结售汇签约顺差60亿元人民币，处于较低水平，显示当月银行体系的外汇资金流入压力较前月有所降低。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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