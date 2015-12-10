人民币连续刷新逾四年新低 外管局表态无碍渐进贬值预期

路透北京12月10日 - 人民币兑美元即期周四收盘继续刷新逾四年低点，为连续第五天收贬，盘中一度跌破6.44关口。中间价则跌破6.42，续创逾四年新低。交易员称，今日外管局称人民币不存在大幅贬值基础，但前期贬值预期尚未完全消化，央行逐步放开后呈现渐进贬值趋势。

按照今日收盘价看，人民币兑美元汇率自811汇改以来贬值幅度已逾3.5%。交易员指出，近日中间价的调整给市场形成逐步贬值的预期，加之人民币阶梯式贬值的走势，显示出监管层有意让人民币有计划的调整。而近期央行的信号传递有些矛盾，市场仍在揣摩。

他们并认为，暂停机构申请新的RQDII对离岸市场有影响，但最近政策频出，需综合考量对市场的影响。

“市场现在每天都是买盘，所以（美元）还是往上走，...外管局今天的讲话说明现在贬值的幅度对它们来说还是可以接受的，未来还会继续慢慢贬。”一股份行交易员称。

他并称，“现在离岸即便是有干预（美元）也不可能掉头往下了，只能说是缓一缓，还是往上。从前几次干预已经看到了这样的效果。”

交易员称，很明显央行在一定程度放任市场释放贬值情绪，尤其是离岸市场基本放手，在岸的指引亦仅是控制走贬的节奏，两岸价差有走阔可能。市场仍有较强贬值预期，美元买盘仍是主力，近期关注在岸市场能否轻松跌破6.45元。

一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

中国国家外汇管理局周四称，10月以来跨境资金流出压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素。而目前市场基本面非常健康，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

全球汇市方面，瑞郎兑欧元周四上涨，因瑞士央行维持指标利率在纪录低点不变，未如一些人预期的那样为压低瑞郎汇率而采取行动。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4378 6.428 -0.15%

中间价 6.4236 6.414 -0.15%

成交额 227.78亿美元 211亿美元

日内波动幅度(pips) 121 日高6.429 日低6.4411

今年以来升贬幅度 -3.63%

2005年汇改以来升贬幅度 28.56%

1年期美元/人民币掉期 +1,051.5

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5222 6.4998

一年期NDF 6.723 6.7037

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4367。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）