人民币略收升结束10连跌 美加息影响消化但后市仍不乐观

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，终结连10日跌势；当周仍跌0.4%连七周下挫，创1995年8月来最长跌势。交易员称，美联储加息靴子落地后，中间价今日仍现10连跌刷新四年半低点，且年底客盘购汇较多，人民币短期料只是稳住跌势，并无转向迹象，后市仍不乐观。

他们指出，本周人民币连续快速走跌，目前看应已基本消化美联储加息影响。今日人民币小涨，但跌势仍难扭转，因缺乏走升动力，且年底季节性购汇力道较大，大行仍需在结汇方向提供流动性；而离岸和在岸价差较阔亦加重境内贬值压力。

“就算是盘中人民币出现上涨，反而这个时候恰恰缺乏流动性，足以说明大家的预期仍是看贬人民币，还看不到转向。”一中资行交易员表示。 另有交易员指出，人民币跌破6.45关口后，跌势难扭转，“跌到6.5甚至6.6区别不大，央行现在控制的是贬值节奏，而不是方向。”

人民币对美元即期成交量今日创下308亿美元的逾三个月新高。交易员称，购汇需求旺盛，而结汇方向仍需央行提供流动性，导致成交持续放大，从侧面亦可看出贬值预期仍需要继续宣泄。

美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五下跌0.5%，受日圆回升冲击，此前日本央行选择调整而非直接扩大其月度资产购买目标。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4815 6.4837 0.03%

中间价 6.4814 6.4757 -0.09%

成交额 307.59亿美元 299亿美元

日内波动幅度(pips) 106 日高6.4774 日低6.488

今年以来升贬幅度 -4.28%

2005年汇改以来升贬幅度 27.69%

1年期美元/人民币掉期 +1,102

离岸人民币市场 工具 今日 上日

CNH即期 6.5616 6.5654

一年期NDF 6.756 6.779

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4813。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)