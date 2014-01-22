人民币即期微幅收低 疑似干预购汇力扛结汇重压

* 人民币即期小幅收低

* 净结汇力道不减

* 疑似干预力保6.05不失

* 短期内料继续窄幅盘整

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期周三微幅收低。盘初随中间价低开后，净结汇力道绵延不绝，即期一度升破6.05元关口，但中资大行购汇守住该整数关口。短期内仍料在该关口附近盘整。

“市场一边倒的结汇盘。”一股份行交易员并称，短暂升破6.05元关口后中资大行出手购汇，“他们不买市场根本受不了，结汇盘太多。”

交易人士称，午盘间至少看到两家中资大行的购汇身影，其后汇价保持横盘窄幅波动。预计短期内6.05元关口还会被死守而难以突破。

全球汇市方面，澳元周三成为市场焦点，兑美元上涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投资者削减对澳洲央行再次降息的押注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0513 6.0505

-0.01%

中间价 6.1087 6.1066

-0.03%

成交额 249亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 30 6.0497 6.0527

2014年来即期升贬值幅度 0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 180

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.1030/10 6.101

CNH即期 6.0271/94 6.0307

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)

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