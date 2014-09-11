人民币即期平盘报收 逢整数关口短期料窄幅盘整

路透北京9月11日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四收平，隔夜美元保持高位振荡，中间价亦结束两天连续快速上涨势头稍做回调，即期汇率低开后跌幅在净结汇驱动下收窄，最终收平。

交易员认为，在美元走强、非美货币趋弱的背景下，中间价近日快速上行有引导人民币稳中有升的意图。不过中间价连续两天跳升后已接近6月以来中间价波动区间下沿6.14元，进一步上行可能令市场升值预期过强。

他们认为，目前来看即期汇率在6.13元整数关还是遇到包括大行购汇在内的升值阻力，短期窄幅盘整可能性偏大。早间公布的通胀数据则无明显影响。

“非美货币大幅下跌，央行应该是挺怕看到出现资金外流的，所以可能也是想引导人民币持稳。”一外资行交易员说，美元走强、国内经济数据趋弱都会使资金产生外流意愿。

她并认为，市场价格昨天和今天都在6.13元附近遇到阻力，市场也比较谨慎，后期走势仍要看贸易情况，市场并未出现明显的干预痕迹，中间价短期亦没有太多走升的必要。

主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货币政策偏于宽松。

全球汇市方面，美元兑日圆周四早盘稳定在接近六年高点的水平，美元兑新西兰元发力冲向七个月最高。新西兰央行称新西兰元当前水平“不适当且不可持续”之后，新西兰元下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价(C)，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1300 6.1299 0.00%

中间价CNY=PBOC 6.1453 6.1425 -0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 135亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.26% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 42 6.1293 6.1335

2014年来即期升贬值幅度 -1.24%

1年期美元/人民币掉期升水 1290

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间17:27 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2250/80 6.217

CNH即期CNH= 6.1344/64 6.1325

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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