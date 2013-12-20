人民币即期以平盘告收

沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
* 人民币收于平盘
* 中间价继续小幅走弱
* 国内资金面紧张释放结汇需求
* 年内在6.07附近盘整的概率大
* 整周累计下跌1个点子
路透北京12月20日 - 人民币兑美元即期周五以平盘告收，人民币中间价续因美元强势而小幅走弱。交易员称，整个市场的结汇还是比较重，尤其是国内资金面紧张，更刺激银行释放结汇需求以调剂人民币资金，进一步对冲此前美联储宣布减少购债规模消息所引发的购汇情绪。
虽然中国央行此前已表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但周五银行间市场资金面仍偏紧，供给未见明显增加，资金价格盘中大幅波动，七天回购早盘尾段再刷新近半年高点。
“到年底了，除了留出一部分美元备付，不会额外再留美元，成本比较高，尤其是年底境内资金面这么紧张的情况下。”上海一外资行交易员指出。
交易员们认为，整体市场结汇盘还是偏重的，不过，年末季节性的结购汇需求也已经释放得差不多了，当前的结汇中很大一部分是银行为了调整资金需求而释出的，短期市场缺乏明确的方向，年内人民币汇价在6.07附近盘整的概率很大。
美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。
全球汇市方面，美元仍旧表现坚稳，受美国公债收益率上涨支撑。而日圆周五亚洲盘早段承压，日本央行政策会议结果稍后出炉，料其将维持超宽松货币政策承诺。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0713 6.0713 0.00%
中间价 6.1196 6.1183
-0.02%
成交额 118亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 57 6.0707 6.0764
2013年来即期升贬值幅度 2.62%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日
1年期NDF 6.1385/25 6.1385
CNH即期 6.0712/29 6.0732
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)
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