人民币即期以平盘告收 国内资金面持续紧张激发结汇盘

* 人民币收于平盘

* 中间价继续小幅走弱

* 国内资金面紧张释放结汇需求

* 年内在6.07附近盘整的概率大

* 整周累计下跌1个点子

路透北京12月20日 - 人民币兑美元即期周五以平盘告收，人民币中间价续因美元强势而小幅走弱。交易员称，整个市场的结汇还是比较重，尤其是国内资金面紧张，更刺激银行释放结汇需求以调剂人民币资金，进一步对冲此前美联储宣布减少购债规模消息所引发的购汇情绪。

虽然中国央行此前已表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但周五银行间市场资金面仍偏紧，供给未见明显增加，资金价格盘中大幅波动，七天回购早盘尾段再刷新近半年高点。

“到年底了，除了留出一部分美元备付，不会额外再留美元，成本比较高，尤其是年底境内资金面这么紧张的情况下。”上海一外资行交易员指出。

交易员们认为，整体市场结汇盘还是偏重的，不过，年末季节性的结购汇需求也已经释放得差不多了，当前的结汇中很大一部分是银行为了调整资金需求而释出的，短期市场缺乏明确的方向，年内人民币汇价在6.07附近盘整的概率很大。

美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。

全球汇市方面，美元仍旧表现坚稳，受美国公债收益率上涨支撑。而日圆周五亚洲盘早段承压，日本央行政策会议结果稍后出炉，料其将维持超宽松货币政策承诺。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0713 6.0713 0.00%

中间价 6.1196 6.1183

-0.02%

成交额 118亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 57 6.0707 6.0764

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.1385/25 6.1385

CNH即期 6.0712/29 6.0732

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。