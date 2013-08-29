人民币近收平盘 继续在6.12元关口盘踞

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 人民币即期近收平
* 继续在6.12元上方盘踞
* 方向不明，市场和银行保持高度谨慎
路透北京8月29日 - 人民币兑美元即期周四近收平盘，继续在6.12元上方盘踞，成交萎缩至不足百亿美元。中间价微开低，保持平稳。交易人士认为，在内外部都缺乏指引的情况下，市况审慎。
今日即期多数时间保持平稳，午盘稍升值对6.12元关口做出测试，但很即回落。全天波动区间仅有22个点子，成交额也萎缩至95.71亿美元，而上周二时即期成交额曾创单日217亿美元的两个半月高点。
上海一外资行交易员说，从前期市况总结，市场认为人民币在升破6.12元时央行会通过中资大行进行干预，这种风险让客盘结购汇需求都不敢贸然行动，令价格波动变得极窄。客盘表现缺乏方向也进一步提高了银行自营盘的难度，因此整体市场交投活动都呈现降温。
“突破6.12元需要外围出现新的动向，或者中间价给出方向。”她表示，央行可能有意让汇率在6.12元停留一段时间。
东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，因地缘局势紧张使投资者避险。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1205 6.1202 0.00%
中间价 6.1690 6.1667 -0.04%
成交额 96亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 22 6.1198 6.1220
2013年来即期升贬值幅度 1.79%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDF 6.2420/60 6.2410
CNH即期 6.1176/82 6.1156
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。