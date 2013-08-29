人民币近收平盘 继续在6.12元关口盘踞

* 人民币即期近收平

* 继续在6.12元上方盘踞

* 方向不明，市场和银行保持高度谨慎

路透北京8月29日 - 人民币兑美元即期周四近收平盘，继续在6.12元上方盘踞，成交萎缩至不足百亿美元。中间价微开低，保持平稳。交易人士认为，在内外部都缺乏指引的情况下，市况审慎。

今日即期多数时间保持平稳，午盘稍升值对6.12元关口做出测试，但很即回落。全天波动区间仅有22个点子，成交额也萎缩至95.71亿美元，而上周二时即期成交额曾创单日217亿美元的两个半月高点。

上海一外资行交易员说，从前期市况总结，市场认为人民币在升破6.12元时央行会通过中资大行进行干预，这种风险让客盘结购汇需求都不敢贸然行动，令价格波动变得极窄。客盘表现缺乏方向也进一步提高了银行自营盘的难度，因此整体市场交投活动都呈现降温。

“突破6.12元需要外围出现新的动向，或者中间价给出方向。”她表示，央行可能有意让汇率在6.12元停留一段时间。

东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，因地缘局势紧张使投资者避险。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1205 6.1202 0.00%

中间价 6.1690 6.1667 -0.04%

成交额 96亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 22 6.1198 6.1220

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日

1年期NDF 6.2420/60 6.2410

CNH即期 6.1176/82 6.1156

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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