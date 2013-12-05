* 人民币即期近收平盘，保持窄幅波动

* 中间价小幅走弱，削弱人民币近期升值的预期

* 客盘结汇已部分转移至远期市场

路透上海12月5日 - 人民币兑美元即期周四近收平盘，全天在10个点子的波动区窄幅波动。交易员称，由于大行购汇仍在持续，人民币即期在短期内料难以突破6.09元关口。

交易员称，今日中间价未延续昨日创新高的势头，而是小幅走弱，削弱了人民币可能在近期突破性升值的预期，交易缺乏动力。部分客盘结汇需求转移到远期市场，令即期延续11月初以来的横盘窄幅整理态势。

“（即期）没有变化，也没什么交易。基本上快成固定汇率了，...还是看看掉期吧。”上海一股分行交易员说。

交易员指出，只要不突破6.09元关口，即期出现突破性行情的几率很低。而由于波动过窄，自营交易意愿极低，基本上只是进行代客结购汇，且因远期市场的收益更好，部分客盘结汇转移到远期市场。

全球汇市方面，日圆兑欧元和美元周四分别在五年低点和六个月低位上方徘徊，但走势并不明确，因投资者在美国非农就业数据出炉等关键事件之前暂时收手。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0913 6.0916

0.00%

中间价 6.1310 6.1300

-0.02%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.65% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 9 6.0911 6.0920

2013年来即期升贬值幅度 2.28%

1年期美元/人民币掉期升水 550

离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日

1年期NDF 6.1447/90 6.1470

CNH即期 6.0811/31 6.0775

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/罗晟; 审校 黄凯)

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