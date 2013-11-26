人民币即近收平盘 月内料难升破6.09关口

* 人民币即期近收平盘，波幅继续收窄

* 即期本月内料难以突破6.09大关

* 6.0920元附近有大行的稳定购汇盘

* 期待监管层进一步指引

路透上海11月26日 - 人民币兑美元即期周二近收平盘，仅较昨日收盘微升一个点子，全天波动空间收窄至10个点子。交易员称，结汇盘不少，但大行购汇持续出击，令即期汇率维持平稳。

一外资银行交易员称，即期还是不动，11月横盘在6.09上方，导致远期汇率也连续走贬，远期市场对年底人民币升值加速的预期，正逐渐被修正。

“跟昨天差不多，早盘很稳定，结汇挺多的，但买的也很多，...市场预期比较一致，（美元）买盘委托在固定的价格，大约6.0920-6.0922，根本下不去。”北京一国有银行交易员指出。

交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的概率非常大，大家能做的就是顺势而为。期待下个月会有所突破，这主要要看监管层进一步的指引。

全球汇市方面，日圆周二暂获喘息空间，美国公布疲软房市数据后，日圆兑美元由六个月低点微升，但日圆兑欧洲货币仍维持在数年低点附近。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0927 6.0926 0.00%

中间价 6.1357 6.1342

-0.02%

成交额 190亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 10 6.0920 6.0930

2013年来即期升贬值幅度 2.26%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.1492/29 6.1535

CNH即期 6.0782/99 6.0774

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 李文科/林高丽)

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