今年人民币兑美元料在7.0附近 担忧美国制裁大贬机率低--法巴

美元疲软成为关键主题--FXTM富拓
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
法国巴黎银行首席中国经济学家陈兴动在台北举行的一场记者会中预期，今年对人民币汇价将是一场硬战，虽然贬值压力仍大，但贬势可能被迫终止，因担忧美国提出贸易制裁等举措。
〞大贬机会没了，但仍是在贬值轨道，7.0%上下波动的可能性较大。〞陈兴动说。
他认为，中国是不追求货币贬值的国家，反而希望能稳步走强，但这必须靠经济增长支撑，但预料今年经济增长目标可能会设在6.5%，甚至6.0-6.5%更低范围。靠得是投资与工业升级，且是以民间推动为主，辅以积极的财政政策引导，至于货币政策则退居二线。
至于人民币国际化的推动，陈兴动认为，今年仍将是路线调整年，整体策略将偏向保守。
陈兴动指出，近期参加了不少官方、非官方的讨论，现在大家的共识就是不能积极推动人民币国际化，必须顺势而为。
〞若是硬推上去，不会是一件幸福的事情，反而是很痛苦的事情。〞他说。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
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