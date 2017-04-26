焦点：人民币企稳给中国外贸企业吃下定心丸 套保续作与否仍有观望

作者 孙琦子

路透北京4月26日 - 继1月大幅震荡后，人民币兑美元汇率迄今已维持了长达三个月的横盘走势。随着中国外贸企业对汇率稳定的信心增强，以及监管层适度放松外汇管理，企业资金成本的确定以及订单的增加，使得企业新的生产、投资计划也在酝酿之中。

多家受访的进出口企业表示，汇率稳定对企业更有利，企业资金成本确定性更高，成本、利润率都能更好控制；风险管理的成本也在降低，进口成本的确定性更强。更重要的是，预期稳定之后，信心也稳定了。而对于套期保值是否续作，也开始有企业出现观望心态。

“汇率稳定了大家都好算账，该做的不该做的就比较清楚。最怕的就是汇率忽上忽下，整得大家提心吊胆。”一央企财务公司高层称，“账算清楚了，很多活就可以干了。”

一小型民营出口企业主亦表示，汇率稳定，则生意稳定。

“汇率稳定之后，我的价格就不会动了，我的长期订单就能稳定，而且订单也在增加。”他称，“去年汇率波动太大，上半年和下半年的价格都不一样，客户也在抱怨。”

今年1月18日人民币兑美元创出6.8295的年内高点后，汇价就一直保持相对稳定的小幅波动，没有出现趋势性的升贬值。近三个月来，汇价主要在6.83-6.92的区间内窄幅震荡，其中多个交易日的日内波幅甚至不足50点。

对汇率的稳定预期也反映在美元/人民币的期权波动率上。今日境内美元/人民币六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.850/3.250，创2015年9月7日以来的新低；一年期平价期权隐含波动率也处于近一年半低位。

与此同时，由于资本外流形势的好转，监管层对企业的购汇以及跨境资金流动也有了一定的放松。

“去年外管把我们的购汇管得很紧，只能在规定时点购汇；现在已经放开了，我们现在都是从市场上购汇，时间也可以自主选择。”上述央企财务公司高层称。

中国此前严格的跨境资金流动性管理近日适当放松，据四位消息人士上周透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。

**企业汇率预期趋稳**

一家大型民企财务公司的高层认为，今年对汇率贬值的预期不强，预计市场表现还是双向波动；未来如果没有国际上的重大冲击，估计人民币的汇率仍会比较稳定。

在她看来，企业预期的变化主要是受市场力量的影响。从目前来看，美国加息步伐比较缓和，而且去年人民币贬值预期非常强烈的情况下，其实际贬值幅度也没有超出预期，今年就更不会。而从资金的角度看，购汇的主流是实需。全球配置资产也是有风险的，考虑这些风险之后，也就没有那么强烈的配置需求。

“我认为今年汇率还是会双向波动，但波动的区间会比去年小很多。”她称。

企业信心的稳定也可以从远期结汇签约额的大幅增长反映出来。外管局数据显示，今年1-3月银行远期结汇签约额分别为78亿美元、123亿美元和135亿美元，同比分别增112%、257%和119%。

“我们今年的远期结汇还没有跟银行签，但随时准备签。”上述小型民营出口企业主称，“我们对（人民币兑美元跌至）7也不是特别看好，在6.9就准备锁定成本，锁定一年，无论涨跌我都不会亏了。”

而银行外汇交易员也观察到了今年的客盘风格有所变化，平时客盘略偏结汇，购汇都是大企业为主，由于这些大企业购汇量大，所以客盘整体还是净购汇。

“感觉客户的预期已经扭转，至少客户不会增量积累美元，不会延迟结汇。”一中资行交易员称。

**套保是否续作仍有观望**

汇率稳定，预期趋稳，关于套期保值是否续作，不同的企业则有着不同的打算。对于相对成熟或有大宗进口的企业而言，套期保值仍在继续；而考虑到套期保值的成本，另一些企业出现了观望情绪。

“今年我们在境内人民币对美金的套保做的比较少，海外的运营会做一些。”一家乳品企业高层表示。

一家电企业的高管则称，套期保值还是坚持在做。企业客户订单以大单为主，新年度订单已经考虑了汇率波动的因素，资金占款回流的时候也会考虑汇率风险的约束和管理，所以汇率波动的影响不会太大。

“汇率稳定的时候，银行给的套保方案也比较划算，我们就可以考虑；去年汇率波动大银行给的方案很不划算，我们就没做。”前述小型民营出口企业主称。（完）