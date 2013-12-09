人民币收创新高逼近6.07元 连续大涨后短期仍看好

* 人民币收升至6.07元关口前

* 中间价跳升超百点子续创新高

* 市场谨慎情绪不减

* 贸易顺差创数年高位助升人民币

路透上海12月9日 - 人民币汇率在央行疑似阶段性撤防下正启动新一轮升值行情。人民币兑美元即期周一继续大涨突破6.08元，收盘及盘中均双双创下历史新高，并逼近6.07元关口，主要受中间价跳涨逾百点子提振，且强劲的贸易顺差数据亦提供助力。

不过，全天涨势集中于盘初10分钟。交易人士称，早盘在创下6.0713元历史高位后，有少量大行购汇短暂闪现，谨慎有加的市场迅速作出反应。美元空头平盘的购汇需求持续出现，使余下时间维持横盘整理。不过尾盘时亦见一小波美元抛盘，预示市场继续看升人民币。

“感觉央行已经基本撤出干预了，只有早上暴涨的时候出现少量大行购汇，来防止盘面不至于崩掉。”上海一股份行交易主管表示。

今天即期收涨94个点子，未超出中间价102个点子的升幅，且成交额缩至106亿美元，也反映出市场浓重的谨慎情绪。

多数交易员都反应日内未见明显干预，盘间购汇更有可能是美元空头平仓，而非真实的购汇需求。上海另一股份行交易员称，购汇的企业还在等着更好的价格。

中间价连续刷新高位，且大行干预突然撤离，一直淤结的结汇盘得以释放，汇价在最近两个交易日连续洞破6.09元和6.08元两个关键关口，显示人民币汇率正在启动一轮升值行情。

不过从历史经验来看，人民币频创新高走势，并非意味此后即一路无障碍升值。一些交易员也表示对年内继续升值幅度应保持谨慎，因为此前央行也出现过中间价跳升百点子，但随后又引导小幅贬值的情况。

为遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，并防范跨境异常外汇资金流动，中国国家外管局昨日表示，已于日前下发“关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知”并要求，银行应加强内控督导，及时报告可疑交易，严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。

中国11月贸易顺差338亿美元，创近五年最高，路透预估原本为217亿美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0723 6.0817 0.15%

中间价 6.1130 6.1232 0.17%

成交额 106亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.68% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 48 6.0713 6.0761

2013年来即期升贬值幅度 2.60%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:16 今日 上日

1年期NDF 6.1190/20 6.1300

CNH即期 6.0640/56 6.0663

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科/李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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