中间价带动人民币即期收贬

* 人民币即期收贬

* 中间价终结连三日上涨后走弱

* 升值预期仍强，但交易情绪谨慎

* CNH价格走弱亦部分削弱境内升值情绪

路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期周三收贬，连三日意外升值势头宣告终止。因美国公布亮丽零售销售数据，今日人民币中间价大幅走弱75个点子，终结此前连三日上涨态势，且CNH价格亦小幅走弱，带动人民币汇价走贬。

交易员称，由于央行指引方向不甚明确，市场交投情绪一直比较谨慎，不过从结汇盘的力道看，做多人民币的情绪仍相当强，但囿于监管层的疑似干预时常出手，市场预期春节前人民币即便有上涨空间，幅度也很有限。

“人民币升值预期还是相当强，但前两天（美元）下得太快，实在搞不懂，...大家只能跟着中间价操作，交易还是比较谨慎。”上海一股份制行交易员称。

自上周五以来，监管层对市场的疑似干预信号错乱，令市场措手不及，交易情绪明显倾向审慎。

交易员并称，尽管市场结汇力道仍相对强势，但春节前一般是客盘结购汇相对平淡的时期，监管层维稳汇价的可能性更大，人民币汇价想要在春节前破六进五有难度。

全球汇市，美元指数周三连续第二天上涨，受助于美国公债收益率上升，令美元兑日圆脱离一个月低位，同时也让欧元下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0460 6.0412

-0.08%

中间价 6.1005 6.0930

-0.12%

成交额 247亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.93% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 46 6.0437 6.0483

2014年来即期升贬值幅度 0.13%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.0990/30 6.096

CNH即期 6.0194/00 6.0185

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。