中间价带动人民币即期收贬

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
* 人民币即期收贬
* 中间价终结连三日上涨后走弱
* 升值预期仍强，但交易情绪谨慎
* CNH价格走弱亦部分削弱境内升值情绪
路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期周三收贬，连三日意外升值势头宣告终止。因美国公布亮丽零售销售数据，今日人民币中间价大幅走弱75个点子，终结此前连三日上涨态势，且CNH价格亦小幅走弱，带动人民币汇价走贬。
交易员称，由于央行指引方向不甚明确，市场交投情绪一直比较谨慎，不过从结汇盘的力道看，做多人民币的情绪仍相当强，但囿于监管层的疑似干预时常出手，市场预期春节前人民币即便有上涨空间，幅度也很有限。
“人民币升值预期还是相当强，但前两天（美元）下得太快，实在搞不懂，...大家只能跟着中间价操作，交易还是比较谨慎。”上海一股份制行交易员称。
自上周五以来，监管层对市场的疑似干预信号错乱，令市场措手不及，交易情绪明显倾向审慎。
交易员并称，尽管市场结汇力道仍相对强势，但春节前一般是客盘结购汇相对平淡的时期，监管层维稳汇价的可能性更大，人民币汇价想要在春节前破六进五有难度。
全球汇市，美元指数周三连续第二天上涨，受助于美国公债收益率上升，令美元兑日圆脱离一个月低位，同时也让欧元下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0460 6.0412
-0.08%
中间价 6.1005 6.0930
-0.12%
成交额 247亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.93% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 46 6.0437 6.0483
2014年来即期升贬值幅度 0.13%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日
1年期NDF 6.0990/30 6.096
CNH即期 6.0194/00 6.0185
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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