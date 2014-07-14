人民币即期连三日收贬 客盘购汇多料测试6.21关口

路透北京7月14日 - 中国人民币兑美元周一连续第三个交易日收贬。中间价小幅低开，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口。

“企业在交易的时候对整数阻力位还是比较敏感，交易的时候会纠结一点。”一外资行交易员称，本月中下旬结汇可能偏强，但在此之前短期方向似偏向购汇。

交易员称，未来方向其实仍不明朗，交投偏于谨慎。不仅如此，其实最近一段时间价格波动都不大，市场期待方向指引。

全球汇市，周一美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。

中国国家外汇管理局周一发布通知称，进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2059 6.2037 -0.04%

中间价 6.1485 6.1469 -0.03%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.97% (上限±2% 日高 日低)

日内波动幅度(pips) 51 6.2031 6.2082

2014年来即期升贬值幅度 -2.45%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日

1年期NDF 6.2570/10 6.255

CNH即期 6.2060/80 6.2018

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。