人民币即期六天连升 但大行购汇构成升值阻力

路透北京8月20日 - 中国人民币兑美元即期周三连续第六天收强，但幅度较小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐稀，客盘结汇再次推升成交价格。

交易员称，整体而言，早盘结购汇比较均衡，交投区间比较狭窄；购汇是客盘力量，未体现央行大肆入场干预的迹象，同时也引发部分美元空头回补。

“现在来看央行应该没有入市干预。...整体看市场相对均衡，结汇偏多的时候就升得快点，昨天收盘的时候购汇多，也就（美元）正常反弹。” 一外资行交易员称。

该交易员称，短期不好预计，年底有可能升到年初时的位置，如果贸易顺差数据偏大、央行又不干预的话，那整个波动中枢还是会向升值方向偏移的。

人民币实际有效汇率指数7月环比回升0.57%，较上月明显提速。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数升至114.74。

全球汇市，美元兑欧元和一篮子主要货币周三触及11个月高位，受助于对该国经济强健状况的乐观情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1413 6.1418 0.01%

中间价 6.1580 6.1548 -0.05%

成交额 120亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 70 6.1403 6.1473

2014年来即期升贬值幅度 -1.42%

1年期美元/人民币掉期升水1205

离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日

1年期NDF 6.2190/20 6.213

CNH即期 6.1415/35 6.1432

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。