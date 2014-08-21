人民币收跌逾百点子至一周新低

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京8月21日 - 中国人民币兑美元周四即期收跌101个点子至一周新低。交易员反映，人民币中间价随强势美元指数连续三日加速贬值，且甫公布的汇丰中国PMI初值创三个月新低，都为人民币贬值提供理由；盘间中资大行购汇力度较大，推动即期大幅收低。
他们称，尽管近期人民币汇价持续升值，净结汇格局也日渐明显，但最近购汇盘尤其是大行购汇频频出击，且中间价持续走弱至两周新低，令市场力量在当前价位僵持。而国际美元指数最近相当强劲，亦给境内人民币汇价走升带来阻力。
“今天早盘就有中资在买（美元），市场跟着买。为什么要买，也不太清楚。”一外资行交易员称。
亦有交易员反映，中资大行在掉期市场长端买盘也较重，使掉期曲线继续呈陡峭化，其中一年期美元兑人民币掉期CNY1Y=触及13个月高点的1,270点。这也间接使即期购汇有所增加。
另一个交易员指出，PMI初值出来后，人民币汇价立刻就走弱了30-40个点子。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。
全球汇市方面，欧元兑美元周四自11个月低点反弹，受助于德国民间部门成长数据优于预期，不过考虑到市场预期将有进一步货币刺激政策，欧元涨势可能不会延续太久。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1514 6.1413 -0.16%
中间价 6.1632 6.1580 -0.08%
成交额 189亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 105 6.1450 6.1555
2014年来即期升贬值幅度 -1.59%
1年期美元/人民币掉期升水 1255
离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日
1年期NDF 6.2335/65 6.219
CNH即期 6.1537/57 6.1435
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。