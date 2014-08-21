人民币收跌逾百点子至一周新低

路透北京8月21日 - 中国人民币兑美元周四即期收跌101个点子至一周新低。交易员反映，人民币中间价随强势美元指数连续三日加速贬值，且甫公布的汇丰中国PMI初值创三个月新低，都为人民币贬值提供理由；盘间中资大行购汇力度较大，推动即期大幅收低。

他们称，尽管近期人民币汇价持续升值，净结汇格局也日渐明显，但最近购汇盘尤其是大行购汇频频出击，且中间价持续走弱至两周新低，令市场力量在当前价位僵持。而国际美元指数最近相当强劲，亦给境内人民币汇价走升带来阻力。

“今天早盘就有中资在买（美元），市场跟着买。为什么要买，也不太清楚。”一外资行交易员称。

亦有交易员反映，中资大行在掉期市场长端买盘也较重，使掉期曲线继续呈陡峭化，其中一年期美元兑人民币掉期CNY1Y=触及13个月高点的1,270点。这也间接使即期购汇有所增加。

另一个交易员指出，PMI初值出来后，人民币汇价立刻就走弱了30-40个点子。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

全球汇市方面，欧元兑美元周四自11个月低点反弹，受助于德国民间部门成长数据优于预期，不过考虑到市场预期将有进一步货币刺激政策，欧元涨势可能不会延续太久。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1514 6.1413 -0.16%

中间价 6.1632 6.1580 -0.08%

成交额 189亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 105 6.1450 6.1555

2014年来即期升贬值幅度 -1.59%

1年期美元/人民币掉期升水 1255

离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日

1年期NDF 6.2335/65 6.219

CNH即期 6.1537/57 6.1435

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/张喜良)

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