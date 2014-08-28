人民币窄幅波动后微收贬 整体供需平衡交投清淡

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月28日 - 中国人民币兑美元周四微幅收低，与中间价反向。全天供需基本平衡，价格在窄幅区间内运行、交投清淡，惟尾盘时油盘购汇入场稍掀波澜。
“这几天可能市场略购汇一些，（美元）价格一直下不去。”一股份行交易员说。
他总结说，最近大家都比较谨慎，离岸市场上美元价格也比境内高，似乎境外投资者也不认为人民币会继续升值了；而境内整体还是结汇偏多，购汇主要还靠油盘。
另一股份行交易员说，市况比较平淡，日内大行购汇和整体上的客盘结汇相平衡，波动区间也比较窄。
全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1446 6.1432 -0.02%
中间价CNY=PBOC 6.1638 6.1658 0.03%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 126亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.37% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 38 6.1410 6.1448
2014年来即期升贬值幅度 -1.48%
1年期美元/人民币掉期升水1221
离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2240/70 6.22
CNH即期CNH= 6.1471/81 6.1433
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。