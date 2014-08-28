人民币窄幅波动后微收贬 整体供需平衡交投清淡

路透北京8月28日 - 中国人民币兑美元周四微幅收低，与中间价反向。全天供需基本平衡，价格在窄幅区间内运行、交投清淡，惟尾盘时油盘购汇入场稍掀波澜。

“这几天可能市场略购汇一些，（美元）价格一直下不去。”一股份行交易员说。

他总结说，最近大家都比较谨慎，离岸市场上美元价格也比境内高，似乎境外投资者也不认为人民币会继续升值了；而境内整体还是结汇偏多，购汇主要还靠油盘。

另一股份行交易员说，市况比较平淡，日内大行购汇和整体上的客盘结汇相平衡，波动区间也比较窄。

全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1446 6.1432 -0.02%

中间价CNY=PBOC 6.1638 6.1658 0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 126亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.37% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 38 6.1410 6.1448

2014年来即期升贬值幅度 -1.48%

1年期美元/人民币掉期升水1221

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2240/70 6.22

CNH即期CNH= 6.1471/81 6.1433

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。