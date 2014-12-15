人民币收创近五个月新低 季节性因素等助推客盘购汇

路透北京12月15日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一收创近五个月新低，与创近10个月新高的中间价逆向。尽管央行通过中间价维稳的意图不改，但年末购汇的季节性因素及近期国际油价持续疲弱，共同推动客盘购汇。当前市场多空分歧犹存，年末流动性偏差令汇价宽幅震荡成为新常态。

交易员称，在前几年人民币持续升值的背景下，基金或其他一些机构一般在年初开仓做空美元，做多人民币，年底再反向操作平仓，因而年末购汇需求较为旺盛；再加上近期国际油价CLc1持续下挫，周末又失守60美元/桶大关，亦刺激油盘购汇。

一股份行交易员称，当前市场流动性偏差，“银行到年底要完成（存款）任务，所以也不见得会出来做大单。市场有一些单子出来，bid、offer都推得很快，所以市场动得也很大。”

另一外资行交易员表示，短期需关注国际油价与国际美元.DXY走势。若石油价格续跌，中国作为石油消耗大国，石油储备料会加速增长，这将进一步刺激石油购汇盘；若美元持坚且其他非美货币续贬，人民币仍可能适当贬值。

中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当月结汇需求持续下降，购汇需求则在上升。

全球汇市方面，日圆周一上涨，金融市场未受日本首相安倍晋三胜选影响，他的获胜基本在预料之内；欧元区通胀预期触及新低，令欧元处于守势。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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