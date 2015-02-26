人民币成为第二大常用跟单信用证交易货币--SWIFT

路透北京2月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。

1月，中国、新加坡和香港仍是三大国家和地区，在跟单信用证交易中使用人民币，交换几乎全球所有人民币信用证交易的95%；紧随其后的分别是澳门和台湾为0.88%和0.86%。

“信用证和跟单托收在亚洲金融贸易中被广泛使用,”SWIFT贸易与供应链全球主管André Casterman说,“中国作为全球最主要的进出口国家之一正在支持人民币使用的不断增加。然而，许多这些人民币交易仍主要由中国内地和香港来驱动，尽管从交易价值而言，人民币已经占据全球贸易融资近10%。”

截止2015年1月，人民币已经位居第五大世界上使用最多的支付货币，其占据全球份额的2.06%。总体而言，当月人民币支付价值总额降低10.22%，而所有支付货币则减少5.7%。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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