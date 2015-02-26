人民币成为第二大常用跟单信用证交易货币--SWIFT

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京2月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，人民币在跟单信用证交易价值的份额从2013年1月的7.32%增至2015年1月的9.43%，这加强了人民币在这一领域的第二大的地位，而跟单信用证的主要货币美元占近80%。
1月，中国、新加坡和香港仍是三大国家和地区，在跟单信用证交易中使用人民币，交换几乎全球所有人民币信用证交易的95%；紧随其后的分别是澳门和台湾为0.88%和0.86%。
“信用证和跟单托收在亚洲金融贸易中被广泛使用,”SWIFT贸易与供应链全球主管André Casterman说,“中国作为全球最主要的进出口国家之一正在支持人民币使用的不断增加。然而，许多这些人民币交易仍主要由中国内地和香港来驱动，尽管从交易价值而言，人民币已经占据全球贸易融资近10%。”
截止2015年1月，人民币已经位居第五大世界上使用最多的支付货币，其占据全球份额的2.06%。总体而言，当月人民币支付价值总额降低10.22%，而所有支付货币则减少5.7%。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。