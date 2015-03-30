人民币国际化初始条件已较成熟 推进条件有待加强--浦发

路透香港3月30日 - 上海浦东发展银行(600000.SS)发布最新报告指出，人民币国际化初始条件已经较为成熟，然推进货币国际化条件仍有待加强，未来政策的着力点可放在加强国内金融市场建设上，并实行审慎、稳定的宏观政策和有序推进市场开放及稳定投资者预期。

此外，随着对外“一带一路”战略的推行，亚洲基础设施投资银行和丝路基金设立将是其中的关键。

报告认为，目前人民币国际化的初始条件已经较为成熟。第一，人民币作为跨境贸易、投资结算货币的使用比例增加；第二，随着国际贸易中更多使用人民币结算，为吸引中国境外机构和个人持有人民币资产，需要提供多样化的人民币金融产品；第三，目前中国央行已与28个国家或地区签署高达3.1万亿人民元的货币双边互换协议，这增加了离岸市场流动性，有助于保持离岸汇率稳定。

目前离岸人民币市场已经形成一定规模。2014年末香港、台湾和新加坡离岸人民币存款达到1.6万亿人民币，离岸点心债余额接近3,500亿人民币。

报告表示，增加海外直接投资规模，促进资本跨境流动，多元化市场交易主体，推进市场化的汇率形成机制等对于人民币国际化战略的推进将是必要的，这意味着中国目前在在外汇市场建设、促进资本项目开放等方面仍面临较大挑战。对外“一带一路”战略的推行，亚洲基础设施投资银行和丝路基金设立将是其中的关键。

如果人民币国际化进程推行顺利，中国会收益良多，这既包括企业层面的便利贸易结算、降低汇率风险，减少本币融资成本，也包括带来金融市场配置效率提升，货币政策独立性增加等宏观层面的好处。

但是人民币国际化之路并非没有挑战。从日元国际化的教训来看，日本金融泡沫破裂、长期零利率货币政策带来的资本外流使日元国际化在 20世纪90年代后出现停滞甚至倒退，日元占全球国际储备比例在1991年达到8.5%的高点后持续回落，在2014年占比仅为4%。

报告表示，当前加强国内金融市场建设，实行审慎、稳定的宏观政策和有序推进市场开放，稳定投资者预期都十分重要。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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