人民币收盘大贬创逾四年半新低 新年首日惊现超预期跌幅

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期周一收盘大贬逾200点，跌破6.51关口，与中间价一道续创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势。客盘购汇激增之下，在岸汇价大幅收挫，并在夜盘时段又连续洞穿6.52和6.53关口，贬值幅度超出市场预期。

今日为中国汇市首个夜盘开启日，人民币兑美元汇价在收盘后继续延续下挫势头，跌破6.53关口，较前日收盘价大幅下挫逾360个点子。

北京时间16：30，人民币兑美元即期收盘报6.5172元，较前日收盘跌逾230个点子。

他们并表示，元旦假期后市场流动性恢复，个人购汇亦有了新年额度，客盘购汇大增。离岸CNH波动更为剧烈，午盘跌幅一度扩大至逾600点子，与在岸价差重回千点以上。

“看中间价，6.5直接拿下，央妈的态度很明确了，就要看今年想贬到什么位置了，跌到6.7还是6.8，得看央妈，”一中资行交易员称，“贬值方向没变，不像到底了的感觉。”

“年前就说要跌，业内都有预期，所以也不出意料。自营盘大家都屯好了，基本没有不做多美元的，”一股份行交易员称，“个人购汇的额度都在用，（贬值）压力就比较大。央行也是缓一缓给点额度，缓一缓给点额度，（美元汇率）慢慢就上去了。”

该交易员并称，人民币汇率贬值也是今日股市大跌的主要原因之一。汇率贬值而且贬值预期很强，导致人民币资产抛售，加上人民币资金面紧张，给市场造成恐慌，恐慌情绪在股指熔断之后进一步加剧，推动股市进一步大跌。

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。

离岸人民币即期周一在2016年首个交易日开盘即大跌，截止北京时间17：05，盘中跌幅一度扩至逾650点子，跌破6.63元关口。

交易员指出，离岸大跌一方面受中间价跌破6.5影响，另外元旦假期后市场流动性恢复了。此外因央行连续出台措施限制套利，短期两地巨大价差料难弥合，不排除继续扩大的可能。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.74和98.84，较2014年底分别升值1.71%和贬值1.16%。

根据此前央行发布的通知，今日外汇交易中心银行间外汇市场将延长交易时间至23:30，但收盘价时间仍维持在16:30。交易员认为，首日夜盘交易，市场交投料整体平淡，点差也会比较大，若出现较大偏差，央行仍会出手平抑。

全球汇市方面，美元兑日圆在2016年首个交易日跌至10周低点，中东地缘政治紧张局势和中国数据疲软刺激避险日圆买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5172 6.4936 -0.36%

中间价 6.5032 6.4936 -0.15%

成交额 264.4亿美元 144.7亿美元

日内波动幅度(pips) 248 日高6.507 日低6.5318

今年以来升贬幅度 -0.58%

2005年汇改以来升贬幅度 26.71%

一年期美元/人民币掉期 +1,255

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.632 6.568

一年期NDF 6.8535 6.785

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5303。外汇交易中心自1月4日，每天11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)