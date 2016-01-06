人民币兑美元收贬近400点 中间价跌幅超预期加剧做空情绪

路透北京1月6日 - 人民币兑美元即期周三大幅收跌，收盘后跌幅扩大逾400点至6.5619，与中间价双双刷新逾四年半新低；交易员称，虽然隔夜国际美元大幅上涨，但今日中间价跌幅超预期，较昨日收盘价偏离较大，令市场做空人民币情绪进一步升温。短期汇价跌势料延续，同时人民币进入较高波动率已是新常态。

他们并指出，央行为保人民币汇率指数整体稳定，就必须放开人民币兑美元波动，当然这也有测试市场对人民币更快贬值的接受度的可能。离岸CNH受此影响亦大跌并刷新路透记录6.6830至6.7250，两地价差突破1,600点子，刷新历史最高纪录。

“中间价低开确实令人意外，主要还是这两天国际美元涨的蛮多的，当然也有可能是测试市场对人民币更快下跌的反应，”一中资行交易员称。 “今天人民币跌了很多，购汇非常多，感觉可能有资本大量外流。”一股份行交易员称。

周三人民币对美元中间价定在6.5314，较上个交易日大跌145个点子，较昨日收盘价6.5199亦低115个点子；昨日夜盘交易表现平稳，23:30最终报价为6.5157。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出，元旦后人民币明显贬值，主要还是为了人民币汇率指数（CFETS指数）的稳定，中间价在一定程度上起到了引导市场走势的作用，无需对中间价做出过度解读。

他并指出，人民币目前并非极度波动，而是从过往极度压抑的不正常状态逐渐向正常状态回归，企业和个人必须做好人民币常态化日均波动200-300点的准备。

另有市场人士指出，央行能意识到年初肯定有很多买盘，干预的成本很高，宁愿让汇价走高些，让购汇者买的贵一点。日后人民币汇价有回调的可能。 全球汇市方面，日圆兑美元周三跳升至近三个月高位，兑其他主要货币亦涨至数月高位，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜可能进行了核试验。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5575 6.5199 -0.57%

中间价 6.5314 6.5169 -0.22%

成交额 330.85亿美元 323.29亿美元

日内波动幅度(pips) 347 日高6.5272 日低6.5619

今年以来升贬幅度 -0.97%

2005年汇改以来升贬幅度 26.20%

一年期美元/人民币掉期 +1,253

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.715 6.6463

一年期NDF 6.9425 6.87

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5523。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)