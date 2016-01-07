人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强--中国货币网

路透北京1月7日 - 中国货币网特约评论员周四称，近日美元指数再次走强至美联储首次加息以来的高点，在此背景下，做市商参考上日收盘汇率和一篮子货币走势提供的人民币对美元汇率中间价报价有所倾向贬值方向，使得最终形成的中间价呈现了一定贬值态势。

最近两日，人民币对美元汇率中间价“主动”连续大幅下调，并且低于上日收盘价，引导贬值意图明显，引发市场恐慌情绪加剧。

中国货币网刊登特约评论员文章称，完善人民币对美元汇率中间价报价机制取得了预期的效果，未来将继续按照完善后的报价机制进行调节，更多发挥市场汇率作用，保持人民币汇率对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。

文章称，应当看到，人民币对美元双边汇率的变化与美元兑其他主要货币汇率的变化方向和幅度基本是相符的，人民币汇率对一篮子货币仍保持基本稳定。

2015年8月11日以来，人民币对美元汇率中间价一直是做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇市场供求情况和一篮子货币走势形成的。中间价报价机制的完善使得人民币对美元汇率中间价更能反映外汇市场供求力量变化，参照一篮子货币进行调节，提高了中间价报价的合理性。

文章指出，从过去5个月的运行情况看，人民币对美元汇率中间价与上日银行间外汇市场收盘汇率的一致性非常高。2015年8月11日至2015年末，两者平均点差为33个基点，比2015年初至2015年8月10日的平均点差大幅下降了874个基点。人民币对美元汇率中间价与市场汇率之间的偏差得到了有效校正。

为增强中间价的市场化程度和基准性，2015年8月11日人民银行完善人民币对美元汇率中间价报价机制。按照这一机制，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

人民币兑美元即期周四继续大跌，与中间价双双刷新近五年新低。（完）