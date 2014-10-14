人民币收盘续创逾七个月高点 四中全会前料走势趋稳

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京10月14日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二小升，收盘及盘中均创逾七个月高位，受中间价刷新近七个月新高提振。盘间交投明显活跃，但价格变动不多。交易员表示，因为临近四中全会，预计人民币日内走势还是以稳为主。
交易员称，本周油盘购汇较多，同时亦有中资大行轮番结汇，导致人民币价格窄幅波动，但成交量明显放大。今天即期主要还是跟随中间价作出反应，而对于本周三美国财政部将向国会提交半年度外汇报告，预计人民币反应可能有限。
“这两天相当于有40多亿美元的油盘购汇，这个量非常大。但因为有中资大行在出（美元），所以价格没有上去。”一股份行交易员。
另一股份行交易员认为，近一段时间中国汇率对外部政治因素反应不明显，包括最近一次7月份的中美峰会之前，中国汇率并未如之前一般作出调整姿态，基本上是我行我素的态度。
对于后市，交易员认为人民币短期内将以窄幅震荡为主，因四中全会临近，决策层将以维稳为主，同时亦有技术面的原因。
“我始终觉得升值是主旋律，但是近期升值的幅度还是蛮大的了，势必会有震荡和盘整，以减少市场投机。”第三位股份行交易员表示。
全球汇市，美元周二在欧洲盘回稳，之前兑日圆跌至一个月低位，因全球经济成长忧虑深化和股市加剧下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1247 6.1259 0.02%
中间价CNY=PBOC 6.1408 6.1446 0.06%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 270亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 35 6.1230 6.1265
2014年来即期升贬值幅度 -1.16%
1年期美元/人民币掉期升水 1300
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2465/90 6.2445
CNH即期CNH= 6.1388/07 6.1333
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)
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