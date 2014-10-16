人民币收盘再创逾七个月新高 升值预期无转强迹象

路透北京10月16日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四高开后涨幅收窄，但收盘及盘中均再创逾七个月新高。中间价因隔夜美元大跌而刷新近七个月高位。盘中即期汇率一度趋近6.12元，但此后购汇明显增加令升幅收窄。

交易员表示，虽然近期人民币即期汇率缓慢走升，但并未看到升值预期转浓。从远期市场看，远期结汇偏少甚至偏向净购汇，加之美元走强时CNH市场人民币有贬值冲动，都使得短期升值空间有限。

“今天的油盘购汇非常大，估计全天20亿美元，价格被限制在一个狭小区间。”一外资行交易员认为，全天来看结购汇力量旗鼓相当。

他并表示，四中全会前人民币汇率可能会先安静一段时间，会议结束后，人民币可能会向贬值一侧波动。

一股份行交易主管预计，年底之前人民币在6.10-6.16元区间运行都是正常的。“在当前的情况下，我们预计会有一两百个点的升值空间，不过如果在客盘因素驱动下，出现200-300个点子的贬值也是正常的。”

周四时美国财政部在半年度外汇报告中指出，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币价值仍大大被低估；不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。交易员表示其表述未超预期，对市场影响甚微。

**外币存款快速增长**

中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，新公布的9月中国金融数据显示资金面较为宽裕，利率上升的可能性不大，因而国外资本套利的机会亦不大。而且目前中国的外币贷款与存款也在增加，证明市场对人民币升值的预期不大。

“外币存款同比增长4.9%，是很大的一个增长，说明大家对人民币预期不是很强烈，否则不会手里拿这么多外汇。”他说。

他总结指出，目前资金面整体宽裕、利率下行、外币持有增加、外币贷款使用增加、外币在资产运用端也在增加，说明市场对人民币汇率升值的预期并不强烈。

中国9月新增贷款高于预期，社会融资亦环比小增，但总量改善难掩盖融资结构问题，表内融资占比持续上升，表外融资不振，除监管因素外，亦显示金融机构对经济未来预期依旧不算乐观，风控严格令实体经济获得的资金支持仍受限。

全球汇市，美元兑主要货币周四反弹，上交易日美元兑欧元录得一年多来最大单日跌幅。

金融市场周三惨跌，因有关希腊的担忧卷土重来，且美国公布的一些数据远逊于预期，这些都加重了对全球经济增长的疑虑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1231 6.1259 0.05%

中间价CNY=PBOC 6.1395 6.1455 0.10%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 183亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 41 6.1209 6.1250

2014年来即期升贬值幅度 -1.13%

1年期美元/人民币掉期升水 1340

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2425/75 6.2405

CNH即期CNH= 6.1350/70 6.1336

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽)

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