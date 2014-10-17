人民币窄幅振荡后收贬 短期趋稳态势不改

路透北京10月17日 - 中国境内人民币兑美元即期CNY=CFXS周五随中间价小幅收贬，整体呈现慢贬急升走势。交易员表示，盘中购汇力量遭遇中资大行结汇打压，令贬值幅度有所收窄，预计短期人民币趋稳态势不改。

“隔夜USD/CNH（离岸美元兑人民币）价格涨了很多。今天大家试图做多（美元），发现砸盘很多，应该是央行在背后操作吧。”一股份行交易员表示。

他并指出，最近国际油价大跌，油盘购汇不少，今日石油购汇盘量亦不少。短期看，人民币可能仍在目前价位附近波动。

MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，如果央行减少外汇储备是对外投资，则不会影响人民币汇率走势；如果是因为美元升值导致的非美元储备计价缩水，短期也不会影响人民币汇率；但如果是央行主动卖出外汇，则意味着央行在干预外汇市场。

9月末中国外汇储备余额则为3.89万亿美元，为九个季度来首次回落。中国人民银行最新公布数据显示，9月全部金融机构外汇占款增加 11.4亿元人民币，再度转为正增长。同日公布的9月末金融机构外汇占款余额与财政性存款余额数据表明，9月份市场增加了3,176.6亿元的流动性。

**人民币短期趋稳态势不改**

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，未来一到两年的长期范围内，随着人民币国际化的推进以及境外机构对人民币的需求提升，人民币有走强的需要。

“虽然我认为（长期看）人民币汇率会偏强，未来会慢慢向6元的中枢靠近，但是会以双向波动的方式实现，甚至在短期内走势会偏弱。”他在周五的电话会议上说。

他并指出，人民币汇率在四季度偏弱的可能性不小，主要与强势美元有关。虽然近期美元贬值，但他猜想美元走势并不会这么快反转走弱。

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，连续第四个月回升。人民币名义有效汇率指数环比续升2.27%至115.99，创出历史新高，且增速创下自2010年5月以来的逾四年新高。

全球汇市，美元等大多主要货币周五走稳，股市也在本周撼动全球市场的大幅下跌后反弹。英镑在主要货币对中表现突出，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称，央行首次升息时间可能晚于此前预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1240 6.1231 -0.01%

中间价CNY=PBOC 6.1407 6.1395 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 257亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.28% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 33 6.1235 6.1268

2014年来即期升贬值幅度 -1.14%

1年期美元/人民币掉期升水 1376

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2505/39 6.2485

CNH即期CNH= 6.1366/86 6.1415

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)

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