人民币微收升外贸数据影响有限 升贬两难料继续横盘

路透上海7月13日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价小涨至三周高点，主因希腊危机担忧略有缓解国际美元.DXY回落。尽管中国6月贸易数据好于预期，但分析人士指出，实际有效汇率整体偏强令外贸条件恶化，而人民币国际化背景下贬值空间亦有限，短期料延续上下两难困境。

他们并表示，客盘需求仍是波动的重要因素，离岸CNH受美元指数下跌带动与在岸汇差进一步收窄，套利空间基本消失；但CNH持续低于在岸，也预示市场对人民币的贬值预期难消，当然在岸持稳下，离岸CNH亦难大跌。

“即期这边有效波动8个点(子)左右，怎么做啊，每次都希望（行情）能跑起来，但每次都很失望，这个时候有的机构也倒到量了，大笔的进出希望能赚1-2个点。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员则认为，近期即期行情清淡，不少交易员借空档参加培训，估计短期内汇率仍维持僵持走势。

中国海关周一公布，6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，均优于路透调查的预估中值。出口同比四个月来首次转正，进口降幅为年内最小。海关发言人指出，人民币汇率是上半年出口成本增加的一个重要因素，但预计下半年外贸好于上半年。

兴业银行利率分析师陈天翔表示，未来外贸走向还是要看人民币汇率，倘若汇率能稍微贬一些，对出口肯定是利好，但现在人民币国际化大背景下，能否贬值很难说，现在就是一个“两难”境地。

全球汇市方面， 欧元周一下跌，受希腊能否获得更多融资的不确定性打击，之前欧洲伙伴国提出了严苛的改革要求，以换取资金救助。日圆走坚，因避险需求增强。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2084 6.2092 0.01%

中间价 6.1133 6.1153 0.03%

成交额 151亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.57% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 15 6.2080 6.2095

2015年来即期升贬值幅度 -0.07%

1年期美元/人民币掉期升水 1511

今日 上日

1年期NDF 6.2635/6.2685 6.2625

CNH即期 6.2157/6.2171 6.216

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)

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