人民币微收升外贸数据影响有限 升贬两难料继续横盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月13日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价小涨至三周高点，主因希腊危机担忧略有缓解国际美元.DXY回落。尽管中国6月贸易数据好于预期，但分析人士指出，实际有效汇率整体偏强令外贸条件恶化，而人民币国际化背景下贬值空间亦有限，短期料延续上下两难困境。
他们并表示，客盘需求仍是波动的重要因素，离岸CNH受美元指数下跌带动与在岸汇差进一步收窄，套利空间基本消失；但CNH持续低于在岸，也预示市场对人民币的贬值预期难消，当然在岸持稳下，离岸CNH亦难大跌。
“即期这边有效波动8个点(子)左右，怎么做啊，每次都希望（行情）能跑起来，但每次都很失望，这个时候有的机构也倒到量了，大笔的进出希望能赚1-2个点。”一中资行交易员表示。
另一中资行交易员则认为，近期即期行情清淡，不少交易员借空档参加培训，估计短期内汇率仍维持僵持走势。
中国海关周一公布，6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%，均优于路透调查的预估中值。出口同比四个月来首次转正，进口降幅为年内最小。海关发言人指出，人民币汇率是上半年出口成本增加的一个重要因素，但预计下半年外贸好于上半年。
兴业银行利率分析师陈天翔表示，未来外贸走向还是要看人民币汇率，倘若汇率能稍微贬一些，对出口肯定是利好，但现在人民币国际化大背景下，能否贬值很难说，现在就是一个“两难”境地。
全球汇市方面， 欧元周一下跌，受希腊能否获得更多融资的不确定性打击，之前欧洲伙伴国提出了严苛的改革要求，以换取资金救助。日圆走坚，因避险需求增强。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2084 6.2092 0.01%
中间价 6.1133 6.1153 0.03%
成交额 151亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.57% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 15 6.2080 6.2095
2015年来即期升贬值幅度 -0.07%
1年期美元/人民币掉期升水 1511
今日 上日
1年期NDF 6.2635/6.2685 6.2625
CNH即期 6.2157/6.2171 6.216
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
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