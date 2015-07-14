人民币收盘微跌交投淡静 贬值预期多体现在衍生品

路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期周二收盘微跌，中间价受国际美元反弹影响小幅下跌。交易员表示，央行维稳下人民币波动亦进一步缩窄，市场交投意愿匮乏，成交量淡静；人民币贬值预期则主要体现在掉期、期权等衍生品上。

他们并表示，僵持汇率其实无法化解贬值预期，当然随着中国股市逐步企稳，纵然美元出现升值，汇市再现上周那样的恐慌状况可能性不大，做空人民币存多大动能，需要进一步观察。由于央行维稳态度坚决，6.21元关口支撑较强，短期汇价料延续窄幅整理。

“即期这边一点都没的做头了，掉期、期权这边稍微动了一下。即期没办法（做空），只能在衍生品上做一些，根深蒂固的还是有资金想空人民币。”一中资行交易员表示。

境内一年期美元/人民币掉期升水周二收盘报1,490点子，较6月中旬仍有一定升幅。美元/人民币一年期平价期权双边报价为2.500/2.900，较6月中旬低点亦有一定的上涨。

另一中资行交易员指出，日内交投仍以客盘为主，尾盘有油盘购汇，亦有机构借机倒量，但可能是波动区间实在过小，明显抑制交投兴趣。今日人民币即期成交量仅成交89亿美元，尚不足昨日六成。

中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，二季度外储减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平。交易员认为数据符合二季度人民币表现，央行为守稳汇价在市场上卖出美元。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，美元升值的大背景下，非美货币贬值，美债下跌都是大概率的，资本也持续面临流出的压力，未来外储可能进一步收缩。

全球汇市方面，欧元兑美元周二跌向六周低点，持于1.10下方，因投资者注意力远离希腊，重新转向美国与欧元区货币政策差异上面。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2089 6.2084 -0.01%

中间价 6.1165 6.1133 -0.05%

成交额 89亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 10 6.2082 6.2092

2015年来即期升贬值幅度 -0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1490

今日 上日

1年期NDF 6.2670/6.272 6.2635

CNH即期 6.2138/6.2148 6.2152

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)

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