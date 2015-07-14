人民币收盘微跌交投淡静 贬值预期多体现在衍生品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期周二收盘微跌，中间价受国际美元反弹影响小幅下跌。交易员表示，央行维稳下人民币波动亦进一步缩窄，市场交投意愿匮乏，成交量淡静；人民币贬值预期则主要体现在掉期、期权等衍生品上。
他们并表示，僵持汇率其实无法化解贬值预期，当然随着中国股市逐步企稳，纵然美元出现升值，汇市再现上周那样的恐慌状况可能性不大，做空人民币存多大动能，需要进一步观察。由于央行维稳态度坚决，6.21元关口支撑较强，短期汇价料延续窄幅整理。
“即期这边一点都没的做头了，掉期、期权这边稍微动了一下。即期没办法（做空），只能在衍生品上做一些，根深蒂固的还是有资金想空人民币。”一中资行交易员表示。
境内一年期美元/人民币掉期升水周二收盘报1,490点子，较6月中旬仍有一定升幅。美元/人民币一年期平价期权双边报价为2.500/2.900，较6月中旬低点亦有一定的上涨。
另一中资行交易员指出，日内交投仍以客盘为主，尾盘有油盘购汇，亦有机构借机倒量，但可能是波动区间实在过小，明显抑制交投兴趣。今日人民币即期成交量仅成交89亿美元，尚不足昨日六成。
中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，二季度外储减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平。交易员认为数据符合二季度人民币表现，央行为守稳汇价在市场上卖出美元。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，美元升值的大背景下，非美货币贬值，美债下跌都是大概率的，资本也持续面临流出的压力，未来外储可能进一步收缩。
全球汇市方面，欧元兑美元周二跌向六周低点，持于1.10下方，因投资者注意力远离希腊，重新转向美国与欧元区货币政策差异上面。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2089 6.2084 -0.01%
中间价 6.1165 6.1133 -0.05%
成交额 89亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 10 6.2082 6.2092
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1490
今日 上日
1年期NDF 6.2670/6.272 6.2635
CNH即期 6.2138/6.2148 6.2152
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
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