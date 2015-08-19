分析：中国让人民币贬值 对外汇行业来说不是什么好事

图为人民币、日元、美元、欧元、英镑、瑞郎和卢布现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦8月19日 - 中国安排人民币贬值应会刺激全球汇市成交量大增，因为交易员要在波动性意外上升的情况下寻求自保并获利。但人民币贬值对市场活动的长期影响可能不太好。

从寻求稳定回报的退休基金到考虑海外扩张的实体企业，这些目光放得比较长远的投资者都会担心，新一轮“货币战”将导致汇市疯狂震荡。

前巴西财政部长曼特加(Guido Mantega) 2010年创造了“货币战”这个词。它是指各国争相使本币贬值，以牺牲他国利益为代价，提升本国出口竞争力，并最终促进本国经济增长。

政策制定者担心，中国政府的举措可能会使这场贬值竞赛愈加激化，特别是多数国家已没有太多促进增长的政策工具可用，其中包括发达国家和工业化国家。

这是麻烦缠身的外汇行业的心头之患。

经过多年的快速增长，外汇市场已成为全球最大的金融市场，也成了大型银行的摇钱树；而现在，汇市成交量在慢慢萎缩，工作岗位也在减少。

监管从严，自动化程度提高，竞争加剧，加上全球市场操纵丑闻，都说明光辉岁月已经结束。长期货币战对投资的抑制作用不会扭转其运势。

“市场若由此产生长期不确定性，养老和共同基金等中长期投资大户投资意愿将下降，”纽约梅隆银行资深外汇分析师Neil Mellor称。

人民币贬值第二天，也就是在8月12日，汤森路透平台上离岸人民币交易触及260亿美元的纪录。2014年的交易量同比增长350%。

对手平台电子交易系统(EBS)上，2014年底时人民币跻身前五大热门交易货币。

不过据英国央行、美国纽约联储和全球外汇清算系统CLS最近整理的外汇交易数据，近几年人民币交易量的增长在整体市场上是一特例。

英国央行称，截至4月的六个月内，伦敦日交易量下滑8%，至2.48万亿美元，因现汇交易减少13%，至每日9,730亿美元。

根据纽约联储数据，北美汇市日均成交额下降20%至8,812.1亿美元，归因于现汇交易骤减25%至4,269.9亿美元。

CLS的数据显示，5月全球外汇日均成交额减少0.6%至4.61万亿美元；去年11月，全球外汇市场的日均成交额达到5.17万亿美元。全球银行业几乎都利用CLS平台处理或结算外汇交易。

正如摩根士丹利分析师所指出的那样，中国在美联储采用的美元贸易加权指数中占比21%。中国在欧元贸易加权指数中占比约23%，比例最大。因此，人民币变动对美元和欧元资金流的影响日益增强。

位于伦敦的独立投资咨询公司Cross Border Capital的分析师称，中国信贷市场自2000年至今已经扩张11倍，目前规模大约为25万亿美元，几乎达到与美国信贷市场同等规模。

“中国信贷市场脆弱，曾为全球历来最大信贷荣景正在消退，资本大量外流，”他们在上个月的报告中称，“中国仍是全球投资者风险和回报的关键点。”

在这一点上，外汇行业也不例外。(完)

(编译 王颖/王丽鑫/王兴亚；审校 陈宗琦/李春喜/龚芳)

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