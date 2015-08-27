人民币收涨中间价刷新四年低点 央行罕见干预掉期市场引巨震

路透上海8月27日 - 人民币兑美元即期周四续收涨，与中间价价差已不足50个点子，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，为缓解人民币贬值预期，同时在市场上筹集美元，午后疑似大行罕见进入掉期市场打压长端掉期，央行组合拳下，估计接下来购汇需求可能有所下降。

他们并指出，央行会选择在掉期市场上干预，一方面央行现在手上缺美元，在掉期上做空，可以收美元；当然更重要的是通过打压长端掉期，来缓解人民币贬值预期，此前掉期市场体现的人民币贬值预期一直很强。受此影响境内掉期升水和离岸CNH掉期均现明显回落。

“即期今天有美元卖盘，跟之前差不多，只是今天比较奇怪的是今天掉期市场跌疯了，疑似央行在掉期市场上干预了，非常罕见，而且手法相当粗暴。”一中资行交易员表示。

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作。但资金面宽松对短端的影响相对明显些，对长端更多的还是利率平价以及升贬值预期，央行通过打压掉期可能起到意想不到的效果。

截止收盘，境内一年期美元掉期升水报1,200点子，离岸CNH一年期掉期亦继续大幅下行，最新报1,950/2,030。

“今天早上还是1,700的位置，午后开始砸，杀下来500多点啊，直接在一个很低的价位offer（卖出），不怕亏钱的节奏啊，而且量很大，生怕你不买.”前述交易员称，“不排除明天继续往下丢，把曲线打得很低的可能性不是没有。”

他并指出，掉期市场深度和活跃度和即期市场相比还很小，如果拿即期市场的量放到掉期市场干预，可以很快拉平掉期曲线。

另一中资行交易员表示，“别看即期是上涨，客盘还是很多，央行还是有在维稳，控制跌势；另外两地价差依然有700个点子，有不少客户问怎么套利。"

今日人民币兑美元即期成交量为389亿美元，较上日490亿美元减少了101亿美元，昨日成交量创出有数据以来次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周四走疲，汇市逐渐恢复平静，因国际股市上扬(包括上海股市大涨5%)，支撑风险偏好，打压避险货币买需。稍早前美联储一位极具影响力官员的讲话淡化了美联储9月加息的前景，提振市场人气。

中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4062。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4053 6.4105 0.08%

中间价 6.4085 6.4043 -0.07%

成交额 389亿美元 490亿美元

日内美元兑人民币相对于中 -0.12%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 148 6.4014 6.4162

今年以来升贬幅度 -3.14%

2005年汇改以来升贬幅度 29.21%

1年期美元/人民币掉期升水 1,730

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4743 6.4879

一年期NDF 6.6475 6.6925

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准

性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综

合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一

次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)

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