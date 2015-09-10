避免人民币过度贬值需要稳定实体经济--人行货币政策委员

路透北京9月10日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周四称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。

黄益平在夏季达沃斯论坛上指出，当前最重要的工作应该是真正落实政府在2005年重启汇改时明确的‘参照一揽子货币’的‘有管理的浮动汇率’体系。

“我们应该首先关注的是建立一个什么样的汇率机制，然后才考虑贬值还是升值。”他说道，“人民币汇率不应与美元挂钩，应该相对于一篮子货币保持稳定。”

黄益平认为，真正落实盯住一揽子货币才会使人民币更稳定，而非和美元挂钩，这更符合长远利益，对世界和中国经济产生更健康的影响。

中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳；人民币没有持续贬值的基础，并不希望通过人民币贬值来刺激出口。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 李贺； 审校 黄凯)

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