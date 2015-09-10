避免人民币过度贬值需要稳定实体经济--人行货币政策委员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月10日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周四称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。
黄益平在夏季达沃斯论坛上指出，当前最重要的工作应该是真正落实政府在2005年重启汇改时明确的‘参照一揽子货币’的‘有管理的浮动汇率’体系。
“我们应该首先关注的是建立一个什么样的汇率机制，然后才考虑贬值还是升值。”他说道，“人民币汇率不应与美元挂钩，应该相对于一篮子货币保持稳定。”
黄益平认为，真正落实盯住一揽子货币才会使人民币更稳定，而非和美元挂钩，这更符合长远利益，对世界和中国经济产生更健康的影响。
中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳；人民币没有持续贬值的基础，并不希望通过人民币贬值来刺激出口。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 李贺； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。