财经洞察：人民币易升难贬 汇率已趋平稳预示中间价改革成功

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

记者 毕晓雯

路透香港9月16日 - 在市场剧烈波动及成交量迅速放大后，人民币汇率市场逐渐平静。这意味着，中间价形成机制改革这一突变因素的巨大影响正在消退，终于到了可以宣布改革成功的一刻。

从全球看，最能代表市场投机状态的美元净多头头寸，从去年末最高峰时近500亿美元，迅速减至目前的约220亿，显示激烈震荡的全球外汇市场正趋于平静。

人民币汇率同样如此，目前境内外CNY/CNH的价差已从最宽的1,200点子缩至300点子左右，外汇交易中心披露的日成交量也迅速回落至约200亿美元。只不过，这场震惊海内外的暴风雨，浓缩在短短的一个月内而已。

周二数据显示，中国外汇交易中心披露的人民币兑美元成交量已降至187亿美元；而在8月11日汇改后，该日均成交都维持在300亿美元左右。

另据海外市场外资行交易员透露，近日已有较大规模的赌人民币（CNH）贬值的海外对冲基金，正在平盘离场。而越来越轻的盘面压力，则会令中国央行的干预行为愈发从容。

“去年底开始，全球积累了大量的美元净多头仓位。这波人民币的突然贬值，带动了多个国家货币的下跌，实际上对美元多头平仓很有帮助。”一位海外的资深交易员表示。

他还指出，从人民币/美元来看，对冲基金的空头仓位一般对应着企业的多头仓位，如台商最爱的TRF合约，多数合约的执行价都签在6.6元附近，如果这次仍一如既往跟中国央行站在一起，那又玩了一场漂亮的富贵险中求的游戏。

路透于2008年开始根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，计算投机客所持有的美元净多头仓位。去年11月该数据的美元净多头仓位达至近500亿美元，为2008年以来的最高。

而据路透本周公布的最新数据，上述美元净多头仓位已在过去一个月的时间内迅速下降，目前至220亿美元。可以说，人民币的突然贬值并带动亚洲货币、南美货币的集体下滑，实际上为美元多头投机者提供了最好的Take Profit（TP,兑现窗口）时机。

**人民币易升难贬**

但是，人民币实际存在着易升难贬的长期基本面。首先是中国每年逾3,000亿美元的贸易顺差仍将继续，这一因素将长期支撑着人民币；二是人民币与美元难以扭转的正利差及人民币的理财回报，将令居民持有美元的兴趣明显下降。

因此，上述美元多头的TP窗口可谓可遇不可求，一味赌人民币贬值并不是聪明的操作策略。

在最近的一次研讨会上，与会专家甚至玩笑地说，明年这个时候，投机者说不定又要看人民币到6了。

笔者也变为，即便是从短期流动性考虑，支撑人民币成为全球配置的因素就在眼前：一是中国A股加入明晟指数(MSCI)；另外就是人民币成为SDR(特别提款权)篮子中的一员。

海通证券宏观研究团队最新报告也指出，由于巨额顺差和相对高利率的支撑，人民币贬值空间相对有限，因而资金大规模流出非常态，而且央行有足够能力对冲。

而真正重要的是汇改，意味着汇率自由化迈出重要一步，好比2013年的利率市场化一样，在启动之初的“钱荒”引发了市场恐慌，但无论钱荒还是贬值都非常态，因而习惯了就没什么大不了了。（完）

(审校 张喜良)

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