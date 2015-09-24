人民币收盘小升 午后央行放松控制致汇价升幅收窄

路透上海9月24日 - 人民币兑美元即期周四收盘小涨，但升幅较早盘收窄，中间价则四连跌刷新逾三周低点。交易员称，偏弱经济基本面令人民币贬值预期难消，且长假临近，购汇需求仍不少；而人民币连续调整至近期底部后央行出手维稳，国庆节前汇价料延续波动区间。

他们并指出，离岸CNH探底回升，且午后央行对境内汇价控制略有放松，两地价差重回400个点子左右水平，而短期政策风险以及干预可能性足以震慑套利盘。若在岸持稳，两地价差将有望收窄。

“央行还是允许汇率在一定范围内波动，到一定位置才出来，总体还是跟着央行的指导走吧。”一中资行交易员表示。

一外资行交易员表示，近期人民币呈现较为明显的双向波动，但方向依旧难觅。

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

人民币兑美元即期成交量为222亿美元，较上日223亿美元基本持平。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，挪威克朗周四跌至13年低点，此前该国央行意外降息，以刺激经济增长。该国主要出口产品--石油价格下跌，对挪威经济影响很大。

中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3819。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格> 6.3828 6.3839 0.02%

中间价 6.3791 6.3773 -0.03%

成交额 221.5亿美元 223亿美元

日内波动幅度(pips) 67 日高6.3775 日低6.3842

今年以来升贬幅度 -2.80%

2005年汇改以来升贬幅度 29.67%

1年期美元/人民币掉期 +1,295

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.424 6.4377

一年期NDF 6.6145 6.61

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）