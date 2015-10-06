8月人民币跃居为第四大全球支付货币 超越日圆--SWIFT

路透香港10月6日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周二指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。

过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。

根据SWIFT资料，8月全球的人民币支付额增加9.13%，而所有货币支付额减少8.3%。

人民币8月在全球支付市场占有率达到2.79%的纪录高位，2014年1月时为1.39%。

8月时有100多个国家使用人民币支付，其中逾90%支付流量集中于10个国家。新加坡占人民币支付处理量的24.4%，其次为英国的21.6%。

超过1,700家金融机构以人民币进行全球支付，较去年同期增加14%。其中约600家机构虽没有在中国或香港设点，仍使用人民币支付。

在贸易融资领域，人民币占全球信用状(letters of credit，信用证)发行额的9.1%，更加巩固人民币在此类用途的第二大使用货币地位。

SWIFT指出，人民币的8月外汇交易金额亦较前月成长20%，可能是受到中国央行安排人民币中间价贬值的举动影响。

中国及香港以外的人民币外汇交易，50%以上在英国进行，其次为美国、新加坡及法国。(完)