8月人民币跃居为第四大全球支付货币 超越日圆--SWIFT

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月6日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周二指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。
过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。
根据SWIFT资料，8月全球的人民币支付额增加9.13%，而所有货币支付额减少8.3%。
人民币8月在全球支付市场占有率达到2.79%的纪录高位，2014年1月时为1.39%。
8月时有100多个国家使用人民币支付，其中逾90%支付流量集中于10个国家。新加坡占人民币支付处理量的24.4%，其次为英国的21.6%。
超过1,700家金融机构以人民币进行全球支付，较去年同期增加14%。其中约600家机构虽没有在中国或香港设点，仍使用人民币支付。
在贸易融资领域，人民币占全球信用状(letters of credit，信用证)发行额的9.1%，更加巩固人民币在此类用途的第二大使用货币地位。
SWIFT指出，人民币的8月外汇交易金额亦较前月成长20%，可能是受到中国央行安排人民币中间价贬值的举动影响。
中国及香港以外的人民币外汇交易，50%以上在英国进行，其次为美国、新加坡及法国。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。