综述：人民币大涨已超811汇改当日收盘位 但趋势性升值仍难现

路透上海10月12日（作者 张金栋） - 人民币兑美元周一收盘八连升至逾两个月来新高，收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点子，亦创3月19日来最大单日涨幅。分析人士指出，人民币持续上涨“技术性”因素居多，包括人民币空头不断离场、美联储加息预期延后，风险偏好回暖等；当然在中国经济基本面出现改善前，汇率趋势性升值可能性有限。

他们并指出，人民币空头离场更多是对前期预期的修正，但并没有出现单边升值预期，随着市场渐趋理性，人民币料以震荡为主，短时间内升至汇改前价位概率并不高。

离岸人民币兑美元周一亦延续强势，一度走升逾0.3%，创下8.11新汇改以来新高，近几个交易日走势均强于与在岸汇率，价差保持倒挂，但已从上百点逐步收窄。

“可能大家一时看不到继续做空人民币的点了，空头自发离场，”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮表示，“外围环境也有所好转，国际美元有点走弱，美联储加息继续推迟，风险资产也都在上涨。”

美联储上月货币政策会议中称，受到中国及其他地区经济放缓、金融市场动荡以及商品价格下滑等因素影响而没有升息。而市场对美联储12月加息的预期也在快速下降，新兴市场货币因此明显反弹，风险偏好明显转好。

其中，韩元兑美元触及三个月新高；台币兑美元周一连五日收升，创近两个月新高；今日印尼卢比虽然小跌，但上周五该币种大幅跳涨逾4%，当周表现为14年来最佳。

“最近外部环境对人民币汇率比较友好，市场风险偏好也在转强，流动性好像又回来了，阶段性升值预期和阶段性贬值预期交替出现，很符合央行提出的双向预期啊。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示。

今日人民币兑美元大涨223点子至6.3230，较8月11日收盘6.3231还高出一个点子；而离岸市场进入10月之后表现亦可圈可点，目前离岸价格与在岸价格基本趋同，表明两个市场对人民币当前汇价看法基本一致。

中国央行管理层仍在各种场合维稳人民币，淡化贬值预期。央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。

**升值只是短暂现象**

对于近期人民币整体偏强表现，分析人士似乎并不感到意外，而对后市走势判断也较为一致，他们普遍认为，当前人民币贬值预期淡化，但并没有出现明显升值预期，且仍有不少企业和居民在等待合适的时机换汇，升值只是短暂现象。

他们并指出，中国经济基本面较汇改前并没有出现改善迹象，而基本面如果没有转好，汇率变的很强可能性不大。而现阶段人民币持续单边升值，亦不符合中国利益，一旦出现单边波动，很可能招来央行的反向干预。

“现在市场价格的变化只能说是交易机构自身行为的一种调整，不能代表市场的贬值预期已经扭转过来。”招商银行刘东亮表示，因为企业和居民仍对人民币有贬值预期。

三菱银行李刘阳亦认为，如果短期价格出现极端波动，央行可能会把之前投出去的外储再收回一些。当然判断汇改是否成功的另一个标志，就是央行是否可以减少干预的时候，市场依然可以自己动起来，“现在的走势越来越符合811后央行的预期方向了。”

一中资行交易员并指出，当前人民币纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子可能性明显增加，在这种政治任务完成之前，央行不大可能让汇率出现单边走势。

央行副行长易纲在利马年会上亦首次指出，中国已并在提高数据透明度等方面取得了积极进展，人民币可以满足SDR的操作性要求。中方将继续推进相关改革，不断提高人民币的国际使用，期待今年晚些时候人民币能在现有的标准下加入SDR。(完)