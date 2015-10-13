人民币即期与离岸大跌回吐上日涨幅 疲弱进口数据助力

路透上海/北京10月13日 - 人民币兑美元即期周二收盘跌近200个点子，基本回吐昨日涨幅，中间价则续大涨至811汇改以来新高。交易员称，疲软的9月进口数据仍显示中国内需不振，经济下行压力仍较大，而此前汇价连日上涨亦成客盘购汇时机，加上油盘出手购汇，助力汇价走弱。

他们并指出，人民币中间价八连升，今日更是创下11个月来最大单日涨幅，这突显央行对汇改的坚决态度，但客盘无视强势中间价表现，反映人民币贬值预期仍存在，汇价维持震荡概率偏大。

“昨日人民币大幅升值的报导，加上今天公布的经济数据还是不好，购汇比昨天多很多，升值基础并不牢固。”一中资行交易员表示。

中国海关周二公布，以美元计价，9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。路透调查预估中值分别为下降6.3%和下降15%，贸易顺差为603.4亿美元，8月为602.4亿美元。

不过考虑到9月贸易顺差创纪录新高，显示人民币汇价仍有支撑。首创证券研究所副所长王剑辉指出，9月进出口数据显示，通过进出口贸易这种非正常途径的资本流出压力正在减少，而人民币长期升值空间仍然存在。不过，目前来看人民币至少不会单边上涨，估计人民币未来窄幅整理，继续持稳，不会大涨大跌，而是进入整理阶段。

国家海关总署新闻发言人黄颂平表示，今年以来薪资成本上升和人民币升值损害了出口企业竞争力，8月份人民币贬值对出口产生了正面作用。

全球汇市方面，澳元和新西兰元等与中国经济成长相关的货币周二出现逾一周来的首次下跌走势，此前中国公布的贸易数据强化了该国经济成长正在失去动力的观点。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3350。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3429 6.323 -0.31%

中间价 6.3231 6.3406 0.28%

成交额 213.14亿美元 147亿美元

日内波动幅度(pips) 203 日高6.3226 日低6.3429

今年以来升贬幅度 -2.19%

2005年汇改以来升贬幅度 30.48%

1年期美元/人民币掉期 +1,180

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3414 6.3215

一年期NDF 6.4955 6.4985

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）