人民币随中间价收创近三周新低 GDP略优预期促跌幅收窄

路透上海10月19日 - 人民币兑美元即期周一随中间价收创近三周新低。交易员称，人民币早盘一度大跌逾百点子，但随后三季度GDP数据稍好于预期缓解了中国经济硬着陆担忧，人民币贬值预期小幅淡化，跌幅亦快速收窄。

他们并指出，三季度中国经济数据亦推动离岸人民币从三周低点反弹，快速收复大部分早前跌幅；不过两地价差仍达逾百点子，亦显示离岸资金对人民币贬值预期难消。市场认为，中国经济实际运行面临困难仍较大，人民币仍存一定下跌空间。

“数据好于预期，离岸的反应也还可以，但数据……，大家都懂的，预计人民币还是会跌到6.3850附近区域，然后央行出手干预。”一中资行交易员表示。

中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，创六年半以来最低增速，路透调查预估中值为6.8%；环比则增长1.8%。 全球汇市方面，欧元兑美元周一在10日低点附近交投，投资者静待本周稍晚即将举行的欧洲央行(ECB)会议，会上有可能宣布进一步的刺激举措，目的在于提振欧元区通胀。

中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3587。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3601 6.3529 -0.11%

中间价 6.3527 6.3436 -0.14%

成交额 222.6亿美元 168亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日高6.3553 日低6.3662

今年以来升贬幅度 -2.45%

2005年汇改以来升贬幅度 30.13%

1年期美元/人民币掉期 +1,162

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3722 6.3622

一年期NDF 6.5135 6.5035

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）