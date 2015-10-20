人民币收升逾百点 美汇率报告政治意味浓实际影响有限

路透上海10月20日 - 人民币兑美元即期周二收升逾百点，早盘一度走弱，中间价则再创三周新低。交易员称，美国最新发布的半年度汇率报告政治意味浓厚，对人民币汇率实际影响料有限；人民币反弹更多是对前期连续调整的修正，后续仍有下探6.3850元附近的可能。

他们并指出，最近人民币汇率虽探底反弹，但中国经济基本面仍疲软，人民币贬值预期短期难消，离岸与在岸价差续扩大逾200点子；而中间价连续走低，也在一定程度上加剧汇率贬值压力，需重点关注中间价表现。

“美国要求是美国要求，政治嘛，不时喊一下‘人民币你该升值了’，但现在人民币贬值预期还是比较大。”一外资行交易员表示。

不过亦有交易员指出，最近客户购汇盘明显比以前减少，油盘购汇也基本结束，甚至出现净结汇的现象，不过人民币大幅升贬的可能性都不大，6.30-6.38元区间震荡的可能性比较大，除非有美元加息或者中国A股暴涨引发资金波动才有可能突破。

美国财政部最新半年汇率政策报告再度呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。报告指出，人民币仍低于“适当的中期估值”；而4月的报告中美国还称人民币汇率“被严重低估”。

全球汇市方面，欧元兑美元周二自10日低点反弹，欧洲央行(ECB)周四的政策会议在即，但决策者的论调却风向有变，这打压了有关央行可能进一步放宽货币政策的市场预期。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3506。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3488 6.3601 0.18%

中间价 6.3614 6.3527 -0.14%

成交额 205.66亿美元 222亿美元

日内波动幅度(pips) 255 日高6.3438 日低6.3693

今年以来升贬幅度 -2.28%

2005年汇改以来升贬幅度 30.36%

1年期美元/人民币掉期 +1,165

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3704 6.3867

一年期NDF 6.507 6.5155

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）