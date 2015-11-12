人民币随离岸市场走弱收跌 央行午后收手未硬撑

路透北京11月12日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌逼近6.37，人民币中间价连续八日阴跌并创三周新低。交易员指出，午盘后离岸人民币趋弱，境内人民币随之波动下行，市场情绪谨慎。全日交易额有所回升，但临近年底交投兴趣仍不强。

他们指出，今日中间价继续高于昨日的收盘价，此状况已持续数日，表明人民银行不愿意看到市场有持续贬值的预期。在人民币加入SDR前，虽然即期价格在6.37处的压力很大，但央行控制波幅的意图还是十分明显。

因此，在美元指数没有继续发力上涨的前提下，料境内的人民币主要会在6.36附近波动。但离岸市场CNH走势较弱，受山水水泥(0697.HK)将清盘并引发其债务违约消息的影响，昨晚的CNH在欧洲时段跌至6.3991。

“午后整个市场还是往上买，但央行没怎么出手。个人感觉央行的思路好像变了，没有说要硬撑着市场。”一股份行交易员指出。

另有交易员指出，虽然离岸和境内有价差，但由于套利成本升高，境内套利极度萎缩。

中国央行今日并公布10月份的金融数据，当月的新增贷款及社会融资总规模双双被“腰斩”，显示市场的资金需求仍较低迷。这令市场对降息的预期再度回升，对人民币汇率形成制压。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四下跌，继近期上涨后进入整固状态，澳元则在意外强劲的澳洲就业数据提振下飙升。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3680。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3692 6.3665 -0.04%

中间价 6.3628 6.3614 -0.02%

成交额 164.91亿美元 130.01亿美元

日内波动幅度(pips) 48 日高6.3649 日低6.3697

今年以来升贬幅度 -2.59%

2005年汇改以来升贬幅度 29.95%

1年期美元/人民币掉期 +1,185

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.3955 6.3893

一年期NDF 6.5535 6.5495

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。