人民币收创一个半月新低中间价九连跌 贬值预期加重

路透北京11月13日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，与九连跌的中间价同创一个半月新低。交易员称，中企信用违约风险引爆，加重人民币贬值预期，多日积累的购汇盘今日集中爆发，美元空头承压被迫止损；离岸人民币更是重挫至逾一个半月低位，两地价差扩至近400点子。

他们指出，本周大行结汇盘减少，且在岸和离岸市场都未见明显干预；人民币今日跌破6.37元关口后购汇明显增加。不过年内人民币应不会大幅贬值，下周虽料继续走贬，但难以突破大区间。

“最近没有方向性的东西，...个人觉得最近价格参考挺差的，因为交易量不大，随便什么消息就能拉动价格。”一股份行交易员称，央行最近减轻干预，总体上让市场主导。

另一股份行交易员认为，央行干预变少，原因之一或为其它银行在帮其结汇，“觉得某个位置央妈该出手了，一些行就开始空美元，结果央妈就不用出手了。”

还有交易员指出，目前人民币加入SDR(特别提款权)的时间或存在变数，市场疑虑加重；已有银行平掉了积累的人民币头寸，亦有银行推迟结汇计划。 虽然各方看好人民币本月底有机会纳入SDR货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。

山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。其控股股东山水水泥(0691.HK)则已向法院提交清盘呈请。

全球汇市方面，周五欧元周线有望收升，欧元兑美元日内下跌0.5%，仍远高于1.0700美元；美国上周公布强劲就业数据后，部分市场人士原本预期美元将再度劲升。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3736。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.374 6.3692 -0.08%

中间价 6.3655 6.3628 -0.04%

成交额 150.22亿美元 164.91亿美元

日内波动幅度(pips) 74 日高6.369 日低6.3764

今年以来升贬幅度 -2.67%

2005年汇改以来升贬幅度 29.85%

1年期美元/人民币掉期 +1,255

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4121 6.3906

一年期NDF 6.576 6.555

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）